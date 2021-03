Habemus fecha: Asamblea confirmada y renovación de nombres en la CD

En la tarde noche de ayer, Juan Sebastián Verón encabezó su última reunión como presidente de Estudiantes de La Plata, luego de que le confirmen desde la Municipalidad de la ciudad que la fecha para realizar la Asamblea de renovación de autoridades se llevará a cabo el próximo 27 de marzo, tal cual adelantó El Clásico de diario Hoy en sus anteriores ediciones.



El cónclave tuvo como fin terminar de dar forma a la nueva Comisión Directiva del club, para luego convocar a la junta electoral que fiscalizará todo el proceso de proclamación del socio Martín Gorostegui como nuevo presidente de la institución albirroja. La misma, estará compuesta por tres socios, cuyos nombres saldrán del actual Tribunal de Disciplina del club compuesto por Raúl Caro Betelú, Cacho Curone, Hugo Amendolara, Lito Café y Pedro Weitzman. Tres de ellos serán nombrados por la CD para ponerse a disposición de los socios y eventualmente, en el caso de que haya alguna sorpresa, pudieran presentar una lista opositora a último momento. No obstante, pareciera una utopía que esto sucediera.



En cuanto a los dirigentes que no seguirán en el tercer mandato del oficialismo, desde el seno de la Comisión revelaron: “Con algunos hablaremos cara a cara y les diremos que llegamos hasta acá. Otros seguirán y se van a sumar personas con perfil profesional que vengan a trabajar al club y no a sentarse para hacer acuerdos políticos o posicionarse”.



Gorostegui tendrá un nuevo rol dentro del club, esta vez como mandamás del Pincha, en tanto que Verón ocupará el cargo de vicepresidente primero. Además, dentro de la renovación de Comisión, como viene anticipando El Clásico, habría más movimientos en los lugares importantes dentro de la nueva estructura. El vicepresidente segundo, Juan José Calderón, se irá tras haber acompañado a la actual conducción durante 6 años. El ingeniero fue uno de los máximos responsables durante las obras en el estadio. En consecuencia, su puesto será tomado por Juan Prates, actual prosecretario de Finanzas del club. Además, habrá dirigentes que no seguirán para darle lugar a otros que se van a sumar.



El gobierno de Gorostegui se reforzará con jóvenes profesionales que buscarán trabajar para consolidar el modelo de gestión.

“No necesitamos más dirigentes que vengan a ocupar un lugar para tener acuerdos políticos”, comentó una calificada fuente a este diario.