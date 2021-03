Cancha adversa para el Lobo

Gimnasia visitará a Unión a partir de las 21:30 en el estadio 15 de Abril donde le ha costado mucho ganar. Tan es así que hace 20 años fue la última victoria, por 2-1 en la primera fecha del Apertura 2001.

Los goles fueron convertidos por Facundo Sava y Claudio Enría mientras que el equipo era dirigido por Carlos Timoteo Griguol. Mariano Messera, hoy DT, fue titular en aquel encuentro.



En el historial general se enfrentaron en 58 oportunidades donde Gimnasia ganó 22 partidos, empataron 17 y perdió 19 por lo que el Tripero está con tres encuentros a favor a pesar de que no le gana desde el 2015 cuando lo goleó en el Bosque por 5-1 con tantos de Nacho y Álvaro Fernández, Maxi Meza y un doblete de Jorge Rojas.



Los últimos tres encuentros fueron derrotas para el Albiazul, siendo los primeros dos en Santa Fe y el último en la Superliga 2019/2020 cuando Ezequiel Bonifacio cumplió la ley del ex en el Juan Carmelo Zerillo. A pesar de esta racha negativa y los 20 años sin conseguir la victoria en el estadio del Tatengue, desde 2003 al 2015 no hubo enfrentamientos porque los dos equipos estuvieron en diferentes categorías en ese lapso de 12 años.



Por lo tanto, Leandro Martini y Mariano Messera buscarán romper esta racha y así traerse los tres puntos vitales a La Plata.