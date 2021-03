Boca y River se perfilan para el superclásico del domingo

No es una semana cualquiera para los amantes del fútbol en la Argentina, ya que en esta Copa de la Liga Profesional el próximo domingo, 14 de marzo, se estará disputando el subneoclásico entre Boca y River en La Bombonera. Se trata de la fecha 5 en el interzonal, ya que los Millonarios son parte del Grupo A, en tanto que los de Russo compiten en el Grupo B.



En las últimas horas, el capitán de Boca Juniors, el delantero Carlos Tévez, abandonó la práctica tras sufrir un esguince de tobillo. En principio, el cuerpo técnico especula que podrá incluirlo en el equipo que jugará el domingo el superclásico ante River Plate, en La Bombonera, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



El entrenador, Miguel Ángel Russo, también podrá contar con el defensor Carlos Izquierdoz, quien este jueves hizo fútbol y no tuvo molestias en la lesión que sufrió en la zona costal hace diez días.



Cerca del final del entrenamiento, Tevez pidió salir por una fuerte molestia en uno de sus tobillos tras chocar con un compañero.

Tévez llega sin problemas



La salida del capitán de Boca fue solo por precaución y no estaría en riesgo, evolución mediante, su participación en el superclásico.



En cuanto a Izquierdoz, que se lesionó durante el empate 1-1 ante Sarmiento de Junín, sufrió una lesión condral en la unión esterno-costal, según especificó el parte médico oficial, terminó el ensayo de buena forma y ahora depende del director técnico si juega de entrada o lo lleva al banco de suplentes.



El otro que salió por precaución del entrenamiento fue el volante colombiano Edwin Cardona, con una molestia muscular, pero se sospecha que es más por un desgaste físico que por una lesión: viene jugando de titular varios encuentros seguidos.



En tanto, Mauro Zárate y Leonardo Jara realizaron ejercicios diferenciados (ambos con molestias musculares). Russo dispuso un partido en el que mezcló habituales titulares con suplentes.

Uno de los equipos formó con Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Renzo Giampoli, Marcos Rojo y Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina y Edwin Cardona; Sebastián Villa y Carlos Tevez.



Por su parte, luego de la derrota ante Argentinos Juniors, el plantel de River volvió al trabajo con produjo el retorno del lateral derecho Gonzalo Montiel, al que le quedan por delante unos cuantos días para recuperarse físicamente del cuadro de mononucleosis que lo afectó. Además, retornó el lateral izquierdo Fabrizio Angileri que se reincorporó luego de ausentarse tres días por un problema personal.



El domingo pasado, Angileri recibió permiso del cuerpo técnico para dejar la concentración en la previa al partido contra Argentinos Juniors por cuestiones personales. El ex Godoy Cruz no estuvo en la derrota (1-0) del lunes a la noche contra el Bicho en el estadio Monumental y el martes tampoco se presentó en el entrenamiento vespertino en el River Camp.