Un empate que no le sirve a ninguno

Por Daniel “Profe” Córdoba

Choque clave en la carrera por clasificar a las competencias internacionales se vivió en el Gigante de Arroyito. En ese escenario y en el marco de la fecha 23 del torneo de la Liga Profesional, Rosario Central empató sin goles ante Estudiantes en un pálido encuentro.

El desarrollo fue parejo de principio a fin. El primer tiempo en Arroyito se esfumó sin pena ni gloria. Los dirigidos por Eduardo Domínguez dejaron levemente mejor imagen que los locales. Sistemas de juego planteados para esperarse unos a otros y tratar de aprovechar algún error ajeno. Equipos con defensas seguras, mediocampos que ilusionan y delanteras con velocidad y altura. Sin embargo, no emocionaron para nada en los primeros 45 minutos. Muy miedosos los dos. Terminó cero a cero.

En el segundo tiempo Estudiantes de La Plata pareció como que no salió a jugarlo, sino a especular y conformarse con un punto que en definitiva no le sirvió. Ya en los primeros minutos zafó de la segunda amarilla Zaid Romero. Y después, se salva gracias a su arquero, Mariano Andújar, que le atajó un penal a Ignacio Malcorra. Un penal tan increíble como innecesario. Una falta de Luciano Lollo. Un regalo total del exdefensor de River y Banfield. Rosario Central intentó presionar alto. A veces lo consiguió, otras no.

¿Quién dirige Rosario Central? ¿Russo o Úbeda? Tras el penal creció Estudiantes o se cayó central. Zuqui tuvo las dos mejores del Pincha pero fue reemplazado. Entró Matías Godoy. Si hay cambios en Estudiantes ya es común que salga un punta y que Zuqui tenga todos los números para salir. A los de Domínguez les falta generación de juego, salvo que la toque Benjamín Rollheiser. Promediando el segundo tiempo el partido se planchó. Muy poco de fútbol cerca del final. Mucho de lucha. Ya en tiempo agregado y con Andújar otra vez como figura nos lleva a pensar: ¿por qué el arquero albirrojo siempre lo salva?

Un cero a cero que no le sirve a ninguno. Los dos equipos evidenciaron estar en un pronunciado “pozo” del que les urge salir.