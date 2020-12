Un mes sin el eterno Diego

Mientras se avanza en la causa acerca de la muerte de Diego Armando Maradona, ya que luego de los resultados de la autopsia y una serie de irregularidades podría dar pie a que la Justicia avance contra los médicos por presunto homicidio culposo, ayer se cumplió un mes del acontecimiento y alrededor del mundo hubo diferentes mensajes emotivos para recordar al mejor futbolista de la historia.

Su último club, Gimnasia y Esgrima La Plata, lo recordó en sus redes sociales pasadas las 00.00 con una foto del ex-DT en Estancia Chica acompañada del siguiente texto: “Eterno en nuestros corazones”. Este mismo posteo tuvo respuestas de hinchas Triperos donde expresaban su amor a una de las máximas figuras del mundo.

Algunos de sus hijos también lo recordaron de gran manera, ya que Jana publicó una historia donde se la veía bailando junto a su padre en la entrada al Campus del predio de Gimnasia mientras que Giannina se expresó en Twitter con un vídeo de Diego, en el extinto programa TVR, donde confesaba lo genuino que fue en toda su vida con la gente y cómo valoraba la educación que le dieron a sus hijas junto a Claudia Villafañe.

Por su parte, Diego Maradona JR publicó dos historias en la tarde de ayer, la primera, una foto de Maradona luego de un partido del Napoli sentado sobre un banco y con un mensaje que decía: “Te extraño”. Mientras que la segunda era una foto donde estaban los dos abrazados.

Dalma no publicó nada durante la Nochebuena pero sí lo había hecho luego de la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Libertadores donde tenía una camiseta del Xeneize con el parche de Diego y el texto extenso que afirmaba lo siguiente: “Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... ¡Yo no necesito nada porque disfruté los mejores momentos de mi vida con vos! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil... Cierro los ojos y estamos ahí... ¡Yo ya gané! ¡Te extraño todos los días! ¡No necesito más! ¡Gracias por hacerme amar estos colores! ¡Qué lindo es ser de Boca! ¡Gracias papá!”.

Por último, el Napoli también le rindió su homenaje mediante redes sociales, especificamente en el Twitter en español del equipo italiano, donde pusieron un video de los hinchas napolitanos afuera del estadio con bengalas recordando a su máximo ídolo el día de su muerte y el texto decía: “¡Eterno en nuestros corazones! #ForzaNapoliSempre #DiegoEterno”.

¿Se viene el pasaje Maradona?

También se dio a conocer la idea de Argentinos Juniors para hacer un paseo de 30 cuadras desde Boyacá y San Justo hasta Punta Arenas y avenida del Campo, ya que sería desde donde está la cancha del Bicho con el nombre del Diez, donde desde hace un mes tiene un santuario, hasta la cancha donde entrenaban los Cebollitas.