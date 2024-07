Un Ruso suelto en La Plata: “Es algo hermoso hacer un gol en un clásico”

Una de las figuras del clásico del domingo, Santiago Ascacibar, dialogó con diario Hoy después del triunfo 4 a 1 de Estudiantes de La Plata frente a Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi. El rusito, capitán del equipo, protagonista en la previa al derbi platense por el cruce con Leonardo Morales en la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional en la antesala al encuentro del domingo, también se llevo varios de los flashes de las cámaras durante el partido frente al Lobo. Anotó el primer gol del equipo que después marcó el camino hacia la victoria contundente.

En ese sentido, el propio rusito dialogó con diario Hoy y expresó su felicidad por lo conseguido el último fin de semana. “Es algo hermoso tener la posibilidad de hacer un gol en un clásico”, comenzó el capitán del Pincha. Y agregó: “Poder haber ganado el clásico con nuestra gente y de la manera en que lo hicimos fue algo maravilloso”.

Por otro lado, ante la consulta de si pensaba que podía llegar a terminar en una goleada histórica como aquella recordada del 7-0, respondió: “No pensaba que podía terminar 7-0, pero sí pensaba que si apretábamos un poco más podíamos seguir haciendo goles. Ellos en el segundo tiempo estaban bastante desarmados con los cambios que habían hecho y fue lo que buscamos”. Al mismo tiempo, sobre el resultado abultado 4-1 en un clásico, algo que no era habitual en los últimos partidos en los que se habían enfrentado Estudiantes y Gimnasia, dijo: “No, no me sorprendió la diferencia en el resultado. Somos un equipo que tranquilamente lo puede hacer. Era cuestión de tiempo. No se nos venían dando los resultados y las cosas en los anteriores partidos, pero pudimos hacerlo en este clásico que era muy importante para nosotros”.

En otro orden de situaciones, el que fue por la misma línea fue el goleador de la tarde clásica, Guido Carrillo, quien, teniendo en cuenta lo que se mencionaba en la previa de la cuenta pendiente de Eduardo Domínguez en poder ganar un clásico, dijo: “No sé si pesaba, pero era una deuda pendiente de este tiempo, de los jugadores que hemos vuelto al club, que nos tocó ganar cosas, pero nos faltaba esto. Creo que ese círculo”.

De esta manera, el Pincha saldó una cuenta pendiente, le dio una alegría a su gente y ahora buscará tomar el envión del domingo para prenderse en la pelea por el torneo.