Un triunfo con acento charrúa: Cavani y Merentiel fueron las figuras

"Uruguayo, uruguayo, uruguayo”. Una, dos, tres, muchas veces sonó el hit de la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes. La última, cuando Miguel Merentiel y Edinson Cavani abandonaron el campo de juego abrazados, hermanados por el gol. Los delanteros anotaron los tantos de la contundente (aunque ajustada) victoria de Boca por 3-2 ante River para meterse en la semifinal de la Copa de la Liga. Quedará para las próximas horas y días la polémica jugada en la que el VAR le anuló el 2-1 al elenco de Núñez. Pero el análisis fino no puede mentir: Boca ganó muy bien.

Fue un juego de mano a mano por todo el campo de juego porque ambos entrenadores optaron por el mismo esquema táctico, 4-3-1-2 y por eso se dieron los duelos individuales. Tanto Martín Demichelis como Diego Martínez suelen agrupar a muchos futbolistas en el centro y para darles la totalidad de las bandas a los laterales. Se presumía que podía ser un juego en el que proliferaran las trepadas de los defensores. Y en el primer minuto, Enzo Díaz llegó al fondo en tres ocasiones.

Se sintió más cómodo Boca en la primera parte, muy a pesar del gol tempranero de River. En este nivel, fallar por mucho en una jugada de presión se puede pagar muy caro. Y eso fue lo que le sucedió al Xeneize: Claudio Echeverri le ganó fácil la espalda a Ezequiel Fernández, apuntó contra los zagueros, emparejados con los dos atacantes y la soltó para Miguel Borja cuando Marcos Rojo intentó dar el pase adelante. El colombiano no falló e hizo todo su ritual evangelista en el festejo.

A partir de allí fue todo de Boca que lo fue a buscar con todas sus armas. Los de Demichelis se replegaron y apostaron a las contras, también con los laterales como arma. Fue merecido el empate de Merentiel porque el Xeneize hizo un mayor­ ­desgaste: tuvo una posesión cercana al 60 por ciento. Luis Advíncula le ganó el mano a mano a Enzo Díaz y envió el centro atrás para la aparición de la Bestia. Fue un gol igual al que le había marcado Cristian Medina en el Monumental, aunque aquella vez el desborde había sido de Blanco por izquierda.

Ya en el segundo tiempo, y tras la polémica por el gol anulado a River, en donde después se vio que la pelota no había ingresado en su totalidad, Boca pasó a ganarlo. Zenón la peleó, se quedó con un rechazo de Herrera y habilitó a Cavani ahí donde el Matador no suele fallar. Cabeza, gol y flechazo a la platea. Pocos minutos después, otra vez apareció la Bestia. Conducción del propio Merentiel, pase a Cavani que no pudo definir bien y tras el rebota de Armani, llegó el uruguayo para marcar su doblete y el 3-1 que sentenciaba el clásico. Sobre el final Paulo Díaz descontó pero ya no hubo tiempo para más. Victoria enorme, merecida y con acento uruguayo. Ahora se vendrá Estudiantes en semis.

Cavani: “El pueblo Xeneize está feliz”

Edinson Cavani continúa con su racha goleadora. El Matador convirtió su noveno gol en sus últimas nueve presentaciones con la camiseta de Boca y fue clave en la victoria de su equipo ante River por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Ahora se ilusiona con cosechar su primer título en el fútbol argentino. Tras el partido, el uruguayo habló con la prensa y se mostró feliz por el triunfo. “Fue un deseo, que me hizo sentir desde adentro, tenía el deseo de venir a jugar en este club y jugar con nuestra gente y la del otro equipo le da un sabor especial, el pueblo Xeneize está feliz de su equipo. Sufrimos por momentos, no encontrábamos la pelota en el primer tiempo, pero nadie tiró la toalla, nos mirábamos a los ojos y sabíamos que lo podríamos dar vuelta, empatamos en el momento clave y ganamos jugando fútbol. Estamos felices y a preparar lo que viene por delante”, destacó el Matador.

Mientras que por otra parte, el otro goleador de la tarde, Miguel Merentiel, expresó: “Contento con el esfuerzo del equipo, emociona por toda la gente que vino, estamos felices. Siempre confiamos en lo que veníamos haciendo, un poco se vio reflejado en la cancha lo que venimos trabajando. Muy feliz por los goles, es importante por lo anímico y lo colectivo también”.