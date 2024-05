Una Alma de Loca buscará otro triunfo para el stud Tinta Roja

Por GALOPÓN

Esta tarde vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 10 actos en cartelera entre las 13.30 y las 18. El momento culminante de la reunión es el tradicional Clásico Andrés S. Torres (G. III-1.400 mts.). Ubicado en el sexto turno de la programación, convocaba a cinco potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2021 que lucharán por los $3.450.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Del selecto lote de potrancas con mucho camino para recorrer vamos a confiar nuestro voto en Una Alma de Loca, en la cual confiamos cuando logró salir de perdedora derrotando en la oportunidad a Melena Morena, defendiendo nuestro voto de la misma manera que lo va a defender hoy en una parada difícil porque tendrá que vérselas con potrancas como Soy La Líder y la invicta Reina Mirta, que no se la van a hacer nada fácil. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad va a ser un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera - PLACIDITY (2014) - Distancia 1.400 metros

Debuta 1 APTITUD HALO zc 3 56 SINIANI EMILIANO F.

5L 4L 6L 8L 2 VALID MORA t 3 56 SAEZ GASTON G.

8S 5L 8L 0L 3 BELLA MARE zc 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4L 2L 5L 4L 4 JULI HIT z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

5L 6P 8L 6L 5 DORADA GIRL z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

0L 0L 7L 6L 6 CUERDA EN DO z 3 56 GALLEGO ARIEL A.-4

0P 5L 5L 4L 7 BRAIN TRUST a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

5P 3L 8 DUBAI'S SOL zd 3 56 PERALTA JORGE L.

Debuta 9 DULCE NOCHE a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 7L 2L 10 MASTER NEVER t 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7L 8L 7L 0L 11 SOUTH OLIVIA z 3 56 GARCIA WALTER L.-4

2° Carrera - NOSTALGIA KEY (2018) - Distancia 1.200 metros

5S 7S 6S 3L 1 AUCA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

4L 0P 5L 3L 2 EL INGENUO z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.

6L 2L 3L 6L 3 MODERN JAZZ(H) z 5 55 XX

6L 4L 5L 2L 4 FULL AVENUE a 5 57 MARINHAS ANDREA S.

2L 6P 5L 4L 5 EL PORIAJU a 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

7S 8L 7L 9L 6 QUE AMBICIOSO a 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

6L 6L 2L 3L 7 TU COCORITO a 5 57 ALEGRE PABLO I.-4

3° Carrera -SERESTA (2015) - Distancia 1.300 metros

3L 1L 6L 7L 1 DOÑA VENUS zd 6 54 AVENDAÑO JOSE M.-2

5L 2L 2L 7P 2 DULCE RAFAELA a 6 54 REYNOSO GUILLERMO S.-3

4L 1L 2L 3P 2aMALASIA VIV z 6 57 CHAVES URBANO J.-2

2L 2L 2P 0P 3 SEMBRA MONEY a 6 54 DYKE HECTOR E.-3

8L 0L 5L 4L 4 RUBIA AWE a 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 4L 9L 1L 5 GATA BAILANTERA t 6 54 CABRERA ANIBAL J.

5P 2L 2L 7L 5aOPERA DUBAI z 8 54 MENENDEZ FRANCO D.

6L 8S 8L 4L 6 ZENSATIONAL DREAM z 6 54 ORTEGA PAVON EDUARDO

4° Carrera CITY TUNE (2013) - Distancia 1.600 metros

6L 3L 4L 3L 1 AL PODER z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

6L 0L 6L 7L 2 VALIENTE YAM a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-2

7L 3L 2L 4L 3 THE MAGNIFICO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 4 ALIADO SCAT z 4 57 CASTELL JONATAN-4

7P 8S 9L 7L 5 JULIS BOMB z 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

6L 0L 0L 8L 6 EXI LU z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

0L 0L 0L 6L 7 COLORADO VEGA a 4 57 CAVALLARO JORGE E.

3P 5P 6S 5L 8 ANTONY STAR z 4 57 GALLEGO ARIEL A.-4

9L 6L 4L 3L 9 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

8L 7L 3L 2L 10 IDOLO MARTY z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 0L 9L 4L 11 POLACO DEL ALMA a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 0L 7L 0L 12 RE FINO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

5° Carrera -PRIDE OF DIGNITY - Distancia 1.400 metros

6L 8L 7L 9L 1 ALBERTO RYE z 5 54 PAREDES LUCIANO A.-3

2L 3P 1L 5L 2 CAZADOR DE ILUSIONESa 5 57 PERALTA JORGE L.

3L 2L 3L 6L 3 RARE CHECK z 5 54 LAVIGNA FRANCISCO J.

0S 7S 7S 8C 4 LOGICAL SONG (BRZ) z 5 54 AGUIRRE WALTER A.

1L 3L 3L 5P 5 LETAL a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

9Z 9S 6Z 1T 6 LAST FREDY z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

0S 1L 1L 1L 7 MORE THAN MAGIC z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 4L 7L 1L 8 NABASIATIC z 5 57 ASCONIGA MARIA L.

5L 4P 4P 8P 9 ULTIMATE GOOD z 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

2L 7L 1L 6L 10 VERTICAL SPEED z 5 54 ARREGUY FRANCISCO A.

6° Carrera - CLáSICO ANDRéS S. TORRES (G3) - Distancia 1.400 metros

Debuta 1 DONA HILDA z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 1L 2 MASSAI MARA z 2 55 MARINHAS ANDREA S.

2L 2L 1L 3L 3 UNA ALMA DE LOCA a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

5S 1S 5P 2L 4 SOY LA LIDER z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

1S 5 REINA MIRTA t 2 55 ENRIQUE BRIAN R.

7° Carrera - UNA ARRABALERA (2022) - Distancia 1.400 metros

7P 1L 8L 3L 1 AMIGO GLOBAL z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

8L 7L 1L 2 BULLISH z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

7L 9S 8L 1S 3 SEÑOR BARTOLO a 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

1L 7P 8L 4L 4 LAGO EN EL CIELO z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 5P 1L 5 HONOUR VISION a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

0L 4L 1L 6 HOMER ELMEROMEROz 3 56 VILLAGRA JUAN C.

6S 5S 2L 1L 7 OLD JOHN a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 2L 1L 2L 8 RIO ESCONDIDO zd 3 56 SINIANI EMILIANO F.

8° Carrera - EMPRESS JACKIE (2012) -Distancia 1.000 metros

7L 3S 4S 9L 1 VENTOLINA SCAT z 4 57 PILIERO SERGIO A.

4S 3R 6S 6S 2 BOSSY GIRL a 4 57 XX

4L 2L 4L 3L 3 TULAM z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4P 5S 7L 2L 4 TAN CREYENTE a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

9L 4L 0L 6L 5 BRIENNE ITZA z 4 57 COMAS LUIS A.

4L 9L 3L 7L 6 ILUMINADA RYE zc 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-3

0L 7L 2L 7 DUBAI FULL z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

9L 8L 8L 8 CUMBIERA z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

Debuta 9 CHE SALVAJE z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

7S 8S 10 GOLOSA HALO a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

4P 0P 3L 0L 11 GRAN JUSTICIALISTA zc 4 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 0S 7S 3L 12 LADY LISA z 4 57 XX

0L 0L 2P 3P 13 SOFTLY SEATTLE z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

9° Carrera - LUNA MANI (2016) - Distancia 1.000 metros

7P 7S 9P 8L 1 CHARLY SONG a 6 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

5L 2L 0S 8L 2 WHO CARES z 8 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 3L 6L 6L 3 WARRY NEGRO z 7 57 FERREYRA MATIAS N.

8L 7L 9L 5L 4 COCO FREUD z 7 57 XX

9L 8L 4L 7L 5 SR RAUL z 7 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

0L 8L 9L 3L 6 LLENA DE GRACIA (H) z 6 55 ARIAS OCTAVIO F.

1L 3L 3L 3P 7 GRAN LEO z 6 57 LA PALMA MARTIN A.

0L 8L 7L 8L 8 GOOD BONUS a 8 57 XX

8P 9L 6P 9P 9 MEX JOY z 6 57 XX

2L 7P 4L 2L 10 SOLO RAP z 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 7L 5L 7L 11 THE ATTACK a 7 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

9Z 1Z 0L 6L 12 VALES VARIOS z 6 57 XX

10° Carrera -WHO IS WHO (2017) - Distancia 1.300 metros

5L 4S 7L 0L 1 THIS WAY z 8 64 XX

3L 7L 3L 7L 2 BIOGENESIS z 6 54 SINIANI EMILIANO F.

1P 1P 9P 6L 3 ZAN KEY a 6 56 ENRIQUE BRIAN R.

5P 9L 6L 5L 4 SIGO VIAJE z 7 54 ARIAS DANIEL E.

6L 9L 0P 5P 5 SALLY RAY z 9 54 MATURAN WALTER R.

1L 4P 0L 6L 6 BIONDI PLUS z 7 54 MENDEZ KEVIN E.-4

7P 4L 2P 3P 7 HADEED z 6 54 ENEA FACUNDO D.-4

1L 1L 1L 3L 8 DE SAN MARCIAL z 6 58 XX

6L 3L 6L 9L 9 D'OR VAN a 7 62 ARIAS SANTIAGO N.-2

8L 6L 7L 0S 10 CATASTRO z 6 52 GALLEGO ARIEL A.-4

3L 4S 2L 7L 11 DECRETADO z 6 56 GARCIA WALTER L.-4

2L 5P 5L 1L 12 FUN KING z 6 58 RIVAROLA JUAN C.

6S 3L 2L 2L 13 OLYMPIC GIRL(H) a 7 54 XX

4L 4L 5L 4L 14 TORNAZOLADO z 6 62 MARINHAS ANDREA S.

3L 1L 6P 7P 15 RED TENDERNESS z 6 54 REYNOSO GUILLERMO S.-3

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 10 – 8 – 7

2da.) 4 – 7 - 5

3ra.) (2 – 2 A) - 3 – (5 – 5 A)

4ta.) 3 – 10 – 9

5ta.) 7 – 5 - 2

6ta.) 3 – 4 – 1

7ma.) 4 – 8 – 1

8va.) 7 – 9 – 4 - 12

9na.) 7 – 10 - 12

10a.) 8 – 7 – 14 – 3