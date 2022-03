Una nueva comunicación por el futuro de Ramírez

El contrato de Eric Ramírez finaliza el 30 de junio por lo que en el último tiempo se comenzó a charlar sobre una renovación para el delantero pero los primeros contactos no habían sido favorables para esta extensión. Aquí surgieron dos versiones ya que desde el lado de la gente que maneja al atacante afirman que la predisposición a firmar siempre estuvo y lo económico no era un impedimento, pero que no se encontraron con la misma respuesta desde la dirigencia, aunque desde calle 4 dejaron en claro que esto sucedió por un pedido de aumento de dinero que los dirigentes consideran elevados.

Esto sucedió semanas atrás cuando estaba comenzando esta actual Copa de la Liga ­Profesional y, casualidad o no, ya van cinco fechas y Ramírez todavía no obtuvo minutos en el actual torneo. Pero la dirigencia siempre dejó en claro que ellos no habían comunicado ningún impedimento al cuerpo técnico para poner al jugador y así lo remarcó ayer Néstor Gorosito en conferencia de prensa: “A mí nadie me pidió que saque a Ramírez. El fútbol es así, como perdemos se habla de eso. Si lo metía y seguíamos así probablemente se lo criticara pero generalmente pasa eso, cuando las cosas no van bien siempre los de afuera tienen la solución. Hasta ahora Eric no tuvo minutos por una cuestión futbolística aunque esta semana anduvo bien y siempre es una opción”.

Justamente en estos últimos días, hubo un nuevo contacto entre las dos partes donde el representante de Ramírez pidió renegociar el contrato para que sea por 3 años, pero con un aumento de sueldo progresivo y allí poder llegar a un acuerdo desde lo económico. Hasta el momento no hubo una respuesta definitiva de la CD pero esto podría ser una avance para que se pongan de acuerdo y allí el jugador surgido de la cantera no se vaya libre.