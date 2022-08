US Open: Thiago Tirante quedó eliminado en el inicio de la qualy

Nueva York se prepara para la gran fiesta del tenis. El Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, levantará el telón el próximo lunes. Probablemente sin Novak Djokovic, pero con Rafael Nadal y Daniil Medvedev (campeón defensor); con el foco puesto en Serena Williams (dejará el deporte profesional), pero también en la magnética británica Emma Raducanu (campeona en 2021), el US Open presentará muchos condimentos atractivos. En la jornada de ayer, varios argentinos iniciaron su camino en la qualy con suerte dispar. Entre ellos, el platense Thiago Tirante (161°) se despidió del certamen tras caer ante el español Carlos Taberner (118°) por 6-4 y 6-2.

Partido más que interesante brindaron Taberner y Tirante. Durante la primera manga se vieron grandes intercambios desde el fondo de la pista. El platense llevó la iniciativa en el marcador, pero Taberner aguantó la presión sin ningún problema. El momento clave llegó en el noveno juego cuando el valenciano se encontró con dos bolas de break. Taberner fue de menor a mayor, aprovechó su oportunidad y luego con el servicio se impuso por 6-4.

El número 118 del ranking jugó con mucha más confianza en el segundo parcial. El español parecía estar más cómodo y ganaba sus servicios con mayor facilidad. Además, los puntos claves caían la mayoría de veces de su lado, por lo que rápidamente pudo abrir hueco hasta el 5-1. Tirante únicamente pudo maquillar el marcador.

Federico Delbonis, héroe en el título de Copa Davis que la Argentina conquistó en 2016, le ganó al húngaro Zsombor Piros. El azuleño (ubicado en el puesto 136 del ranking) se impuso ante Piros (158°) por 7-6 (10) y 6-0, al cabo de 1 hora y 43 minutos de enfrentamiento. Su próximo rival será el estadounidense Ethan Quinn (506°), quien más tarde superó a su compatriota Ernesto Escobedo (175°) por 5-7, 6-4 y 6-4.

Por su parte, el bragadense Genaro Alberto Olivieri (227°) perdió con el italiano Roberto Marcora (598°) por 6-4 y 6-1 y quedó eliminado de la qualy. En tanto que, el marplatense Francisco Comesaña (217°) cayó ante el argentino nacionalizado italiano Franco Agamenone (109°) por 4-6, 6-3 y 6-1. Además, el porteño Camilo Ugo Carabelli (99°) fue superado por el turco Altug Celikbilek (234°) por 7-5 y 6-3.

Sin Djokovic, la organización promocionó el Abierto de Estados Unidos

El US Open publicó un cartel para promover el inicio del torneo que incluye a ocho estrellas, con los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, pero sin Novak Djokovic. La participación del serbio sigue en el aire por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

Falta menos de una semana para que empiece la competición en Nueva York y el Abierto de Estados Unidos publicó una gráfica con Nadal, Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev y el australiano Nick Kyrgios, en el circuito ATP. Además de la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Serena Williams, la británica Emma Raducanu y la japonesa Naomi Osaka, en el WTA.

Aunque esto no representa ninguna confirmación de su efectiva ausencia, no se incluyó en el cartel la imagen de Djokovic, tres veces campeón y finalista el año pasado, quien se perdió lo que va de la gira estadounidense por no cumplir con los requisitos establecidos tras la pandemia. Todo parece indicar que el misterio se resolverá al momento del sorteo del cuadro principal.