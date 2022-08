Boselli sobre Zielinski: “Queremos que siga con nosotros”

Con su vuelta al gol, Mauro Boselli le dio esta tarde el triunfo a Estudiantes al anotar de penal cuando faltaban 15 minutos para el cierre. Después de días complicados, ante la renuncia de Ricardo Zielinski y el pedido de continuidad de la dirigencia, el goleador de la jornada de ayer fue el primer protagonista en confirmar lo sucedido en City Bell.

“Hoy se vio un equipo ofensivo, un equipo que intentó jugar bien y lo hicimos. La verdad, en lo personal me sorprendió mucho la decisión del Ruso. Estábamos en medio del entrenamiento, cuando salimos y no pudimos hablar ese día con él”, empezó diciendo el goleador albirrojo. Y rápidamente contó la charla que tuvieron con el entrenador, junto a Mariano Andújar. “Al otro día pudimos hablar con Mariano (Andújar), le preguntamos el por qué, hablamos y le dimos el respaldo. Pero el respaldo debe ser dentro de la cancha, hoy lo pudimos hacer no solo con palabras sino con hechos. Queremos que siga con nosotros”, explicó Mauro Boselli.

Además, el delantero se refirió a su lesión y sus ganas de estar en el partido ante Unión, al decir: “Es una lesión difícil porque no podés parar y cuando corrés te duele. Pero hoy quería estar. Tal vez la recuperación debería haber sido más lenta, pero por jugar la Copa y el momento que estamos viviendo, necesitaba estar dentro de la cancha. Me infiltré para no sentir tano dolor. A lo último no daba más”.

Acerca de la victoria, Mauro aseguró: “Hoy había que ganar. Y más allá de los tres puntos, es la forma en que se ganó. Se vio un Estudiantes ofensivo, que intentó jugar siempre bien y fuimos justos ganadores”.

“El objetivo es entrar a la Libertadores y tiene que ser con el Ruso a la cabeza. Queremos que siga y hoy lo demostramos con hechos. La gente también, se lo hizo saber y eso es importante”, cerró el delantero.