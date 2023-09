Valencia goleó 3 a 0 al Atlético Madrid del Cholo Simeone

Con un doblete de Hugo Duro y el restante tanto de Javier Guerra, Valencia le propinó una goleada de 3-0 a Atlético Madrid en el estadio Mestalla, en un duelo válido por la quinta jornada de la liga española. Diego Simeone fue categórico a la hora de referirse a la caída en campo ajeno, a la que calificó como una de las peores de su ciclo. Además, el francés Thomas Lemar habría sufrido una rotura de tendón de Aquiles.

"Lo vi de la manera que lo vieron todos. Fue un mal partido. Posiblemente el más flojo desde que estoy en el club, no me gustó el equipo. Ellos fueron mejores, tuvieron más intensidad, supieron jugar a los espacios, trabajaron bien la presión y nosotros no pudimos avanzar de lo que se vio", fue el primer análisis en caliente del Cholo.

El dato estadístico es que hacía 17 partidos oficiales que el Valencia no podía ganarle al Atleti: fueron un total de 9 años. "Duele, pero al mismo tiempo nos da la fuerza para saber el grupo y equipo que tenemos. Y aceptar cuando el equipo no pudo responder como había que responder, sabiendo que la liga va a ser dura, la Champions va a ser dura, la Copa del Rey va a ser dura, la Supercopa Española va a ser dura. Esto nos tiene que servir de cara a los que viene", añadió el estratega argentino.