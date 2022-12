Van Gaal, picante en la previa: “En la semifinal de 2014 Messi no tocó una pelota”

A menos de 72 horas del cruce entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Catar, Louis Van Gaal reveló que tiene una deuda que saldar con la Albiceleste por lo que sucedió en Brasil 2014, aquel día de la histórica frase de “hoy te convertís en héroe” de Javier Mascherano a Chiquito Romero. Pero también le puso picante al partido del viernes con algunas declaraciones sobre la figura de Lionel Messi.

El estratega de 71 años fue consultado sobre lo que planeará para frenar al delantero argentino, una de las figuras del certamen, y si bien no dio detalles sí dejó entrever cuál es el “punto débil” que podría aprovechar: “No juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, sostuvo en diálogo con la televisión de su país, en referencia a que el Diez no suele colaborar en la parte defensiva.

“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, sentenció Van Gaal. El experimentado entrenador dijo que sabe cómo hacer para que el astro argentino no entre en juego y que la gente podrá verlo el viernes en la cancha.

El exentrenador del Barcelona y del Ajax no solo se refirió a la Argentina, sino también a Brasil, potencial rival de semifinales, que el día lunes goleó 4-1 a Corea del Sur : “Lo he visto, es solo un equipo rival más. Leí en los medios neerlandeses que es brillante, pero eso es solo un equipo de contrataque. Corea del Sur solo ha atacado”.

Días atrás, Van Gaal señaló que su equipo puede ser campeón del mundo en Catar 2022. “Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Aunque si al final no lo somos, no podemos decir que hayamos fracasado”, subrayó.

Sobre su futuro luego de la Copa del Mundo, el técnico de Países Bajos comentó: “En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca; no sabés qué ofertas pueden llegar a la mesa”.