Varios dirigentes alentaron al equipo en la Techada

Tarde de sol en el Bosque. Con más de 25 grados de sensación térmica, dirigentes, allegados y empleados miraban de reojo y tentación la pileta de natación.



Adentro, las banderas desplegadas. Afuera, un centenar de hinchas en el Paseo del Bosque se entremezclan con las familias que fueron a tomar mate y disfrutar del primer domingo tras el anuncio de la finalización del ASPO.



Así se vivió el partido en el estadio Juan Carmelo Zerillo, que no tuvo a Maradona, pero al que no le faltó pasión.



El presidente Gabriel Pellegrino estuvo acompañado por familiares y amigos. Eran cuatro alrededor de él que lo escudaron en una larga caminata desde el vestuario hasta la parte superior de la platea techada.



En la zona baja de la misma tribuna, en tanto, otros directivos desafiaron el sol radiante de la primavera, que se fue poniendo con el correr de los minutos. Allí se dejaron ver “La Rusa” Rueda, Gerardo Marzola, “El Banano” Staiano y “Pucho” Ferrer, quien ingresó con el barbijo puesto pero luego se lo sacó para gritar los goles y reclamarle las faltas al juez del partido.

También hubo allegados, exempleados y brilló la ausencia de algunos reconocidos periodistas partidarios que optaron por seguir cuidándose y no estar presentes.



Cabe destacar el desempeño de los empleados del club, organizando y evitando ponerle coronita a más de uno que se quiso colar aludiendo ser cronista.



En la Techada de escuchó de todo: pedido de expulsión a los jugadores de Vélez, el grito del gol de Caco García, los insultos tras el gol de Orellana y hasta gestos curiosos de Alejandro Ferrer a “La “Rusa” Rueda para que se cuide de algunos fotógrafos que estaban cumpliendo su trabajo en el lugar.



“El Colo (por Reina) se quedó en la casa porque en el otro partido tampoco vino y quiso respetar la cábala”, comentó un importante dirigente a El Clásico.



Todos los que estuvieron en la cancha, a fin de cuentas, alternaron momentos de alegría y de bronca por el desenlace que tuvo el partido, que tuvo al Lobo sumando un punto pero muy cerca de haber sumado tres.

Empleado de Utedyc, con un ejemplar de Hoy

En el ingreso a la platea techada de la cancha de Gimnasia, uno de los auxiliares que trabajan en el estadio en los partidos (quienes también volvieron a cumplir funciones con el regreso del fútbol) posó en la jornada de ayer con el diario de la gente.

Piedra libre para “Pucho”

El dirigente Alejandro Ferrer, quien fue apuntado por muchos luego de la exposición que tuvo Diego Maradona el viernes 30 de octubre, siguió el partido en la platea techada sin tapaboca y fue motivo de comentarios entre los que estuvieron en el lugar.

“La Rusa” Rueda llevó té para el entretiempo

Histórica dirigente y fanática de Gimnasia, Ariadna Rueda, más conocida como “La Rusa”, también siguió el partido desde la platea techada. Al final del primer tiempo, ofreció té helado para contrarrestar el calor de la tarde. Se informó con un ejemplar de Hoy.