Vélez empató y dejó pasar una chance clave en busca del título

Vélez igualó como visitante 0-0 ante Godoy Cruz y dejó pasar una oportunidad inmejorable de quedar a un paso del título. En un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional de fútbol, disputado ayer en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, los dirigidos por Gustavo Quinteros no pudieron ganar y sacar cuatro puntos de ventaja respecto de sus perseguidores a tres jornadas del final del certamen doméstico.

En un deslucido encuentro, El Fortín encontró las ocasiones más claras para llevarse los tres puntos con dos buenas acciones en la segunda etapa de la mano de Jalil Elias y Michael Santos, pero no logró convertir.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Quinteros no pudieron llevarse los tres puntos y aumentar su ventaja como lideres del campeonato respecto del escolta, Huracán.

Asimismo, Vélez acumuló 45 puntos y se colocó a dos unidades del Globo cuando restan tres jornadas para conocer al próximo campeón.

A pesar de la igualdad, los de Liniers sellaron su participación a la próxima edición de la Copa Libertadores ya que Boca, último clasificado de momento, se encuentra a 10 puntos de diferencia, con 9 posibles por jugar.

Ahora, el Fortín tendrá un duro encuentro ante el elenco Xeneize por las semifinales de la Copa Argentina el próximo miércoles a partir de las 21:10hs.

Por su parte, Godoy Cruz dejó pasar la oportunidad de conseguir el triunfo y prenderse en la pelea por un puesto en la siguiente edición del torneo más importante del continente, aunque continúa a paso firme por clasificar a la Copa Sudamericana 2025.

En tanto, el Tomba visitará Varela para medirse ante Defensa y Justicia en un duelo válido por la vigésimo quinta fecha de la LPF, el sábado 30 de noviembre, desde las 21:45hs.

Riestra igualó y sigue sumando rumbo a las copas

Riestra y Banfield empataron 1-1 en el Guillermo Laza, en el marco de la fecha 24 de la Liga Profesional. El Malevo se mantiene seguro en el torneo y, hasta ahora, ningún rival es capaz de arrebatar su racha como local. El Taladro estuvo cerca, porque golpeó primero y abrió el marcador; aunque le duró poco y los dirigidos por Cristian Fabbiani demostraron su poderío.

De esta manera, el local, se quedó otra vez con al menos un punto en su cancha y se acomoda en las tablas, como si no fuera su primera experiencia en Primera División. No así el caso del equipo del Sur, que no consigue ganar hace cuatro partidos y ocupa los últimos lugares en todas las tablas.

Por otro lado, al cierre de esta edición, Lanús y Defensa y Justicia igualaron sin goles en otro de los encuentros correspondiente a la fecha 24 de la Liga Profesional.