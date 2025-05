Estudiantes visita al imbatible Canalla en Rosario

Rosario Central y Estudiantes se enfrentan esta tarde, desde las 16:30, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Un duelo entre dos equipos con presente opuestos, pero con aspiraciones altas. El Canalla llega como líder de la tabla general y con la ventaja de la localía. El Pincha, por su parte, arrastra el desgaste del trajín copero, pero también la motivación de haber goleado a Universidad de Chile en Santiago por 3-0 y quedar como puntero de su grupo en la Copa Libertadores.

Después de ese triunfo resonante en suelo chileno, el plantel dirigido por Eduardo Domínguez decidió no regresar a La Plata: se entrenó en Chile al día siguiente del partido y viajó directamente a Rosario, donde ayer completó su última práctica en el predio Jorge Griffa, gentilmente cedido por Newell’s. El cuerpo técnico empieza a mirar con lupa el reparto de minutos, ya que el martes deberán volar rumbo a Río de Janeiro para enfrentar a Botafogo, en otro duelo clave de la Libertadores.

En lo futbolístico, Domínguez no definió el once. Las dudas están en el lateral izquierdo, entre Arzamendia o Benedetti; en la mitad, podría descansar Santiago Ascacíbar (recién recuperado de una lesión) y en su lugar jugaría Piovi. Arriba, Tiago Palacios pelea el puesto con Joaquín Tobio Burgos. Cristian Medina es baja confirmada: llegó al límite de amarillas y no estará ante el Fogão, por lo que es fija ante Central.

El Canalla, mientras tanto, vive un gran presente. Solo perdió uno de sus 17 partidos en el semestre, acumula nueve sin derrotas y no recibió goles en los últimos cinco. De local fue una máquina: ganó todos sus encuentros en el Gigante, donde se vuelve un equipo intenso, agresivo y efectivo. Viene de tres victorias al hilo (3-0 a Instituto, 1-0 a San Lorenzo y 1-0 a Independiente), y su gente sueña con una campaña que termine en festejo.

Un Estudiantes copero, de piernas cansadas pero espíritu encendido, desafía a un Rosario Central invicto en casa. Solo uno seguirá en carrera. ¿Pesará más la mística del Pincha o el presente arrollador del Canalla?