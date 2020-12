Verano, juegos y deporte

En menos de 20 días comienza el verano, pero en las calles de la ciudad el calor se hace sentir. En Gimnasia, Estudiantes y otros clubes de la región se trata a contrarreloj de poner en condiciones las piletas y los espacios que serán utilizados por los chicos de entre 5 y 13 años para lo que se dará a llamar escuelas deportivas de verano, que en este año tan particular reemplazarán a las colonias.



Se trata de espacios educativos de cuatro horas que impulsaron desde la Secretaría de Deportes del Pincha y del Lobo para ajustarse a los protocolos establecidos por la pandemia y poder abrir las puertas de los clubes y las piletas en pocas semanas.

En el Pincha, la temporada de verano comenzará el domingo 14 de diciembre, cuando se inaugure la temporada de pileta, y se extenderá hasta el 28 de febrero.



A diferencia del año pasado, el natatorio del Country estará abierto de lunes a viernes de 12 a 19, extendiéndose hasta las 20 los sábados y los domingos.



No se permitirá el ingreso a personas que no sean socias, habrá que pedir turno vía online el día anterior y habrá un cupo limitado de 2.000 personas por día para poder ingresar al predio de City Bell.



Asimismo, no estará permitido la utilización de las duchas en los vestuarios y habrá una división de parcelas de 4 por 4 metros, para que las familias se mantengan en ese espacio y mantengan la distancia con otros socios que estén en Country en ese momento.



Habrá tres guardavidas y no se permitirá el ingreso mayor a las 450 personas a la pileta, que se extiende en una superficie de 6 mil metros cuadrados.



En lo que refiere a las escuelas de verano destinada a los chicos, habrá dos turnos: de 9 a 13 y de 14 a 18. Se darán módulos educativos de deportes, no habrá transporte desde La Plata a City Bell como otros años, y se dividirá por quincena. Entre las actividades, que consistirán en juegos y deportes, se incluirán una hora y media dentro de la pileta en forma de “Y” que tiene el predio del Pincha.



En Gimnasia, en tanto, la temporada de verano se extenderá desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero.



Ayer pudo observarse cómo se iniciaron los primeros trabajos de pintura para poner en condiciones el natatorio del Bosque, que tendrá una capacidad limitada por los protocolos de 56 personas adentro del agua. Se sacarán turnos y se dividirán a las personas con pulseras de colores, estableciendo que el color azul (por ejemplo) podrá bañarse de 14 a 15 horas, mientras que el color blanco lo hará de 15 a 16, y así sucesivamente.



Las dos piletas del Bosque permanecerán abiertas de martes a domingo de 13 a 19, siendo que los lunes el club permanecerá cerrado.



Gimnasia, a diferencia de Estudiantes, no limitará el ingreso solo para los socios, y las escuelas de verano en el predio de 60 y 118 también se van a dividir en dos turnos: de 8 a 13 y de 13 a 18.



Según informaron en ambos clubes de la ciudad, los aranceles para cada quincena oscilarán entre los 5.000 y 5.500 pesos en Estudiantes y 6.500 pesos en Gimnasia para aquellos chicos que formen parte de la pretemporada en las mencionadas escuelas, que reemplazarán a las tradicionales colonias que ambos clubes no realizarán este año por el coronavirus.



Una modalidad parecida se está estudiando en el campo de deportes de la Universidad en la zona de 50 y 117 y otros clubes de la región como Universitario.