Verón explotó:  “Hoy siento que no me cuidan y me faltan el respeto”

Juan Sebastián Verón no se guardó nada. En medio de tensiones internas por el preacuerdo con el empresario estadounidense Foster Gillett, el presidente de Estudiantes salió al cruce con un contundente posteo en su cuenta de Instagram. La reunión de Comisión Directiva del miércoles, donde se trató el posible ingreso de entre 150 y 200 millones de euros al club, dejó grietas expuestas que el ídolo decidió enfrentar públicamente.

“Siempre fui de frente y cuidé al club, a mis compañeros de Comisión Directiva, a los empleados. Hoy siento que no me cuidan y me faltan el respeto. Es la vida”, escribió Verón, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones entre hinchas y dirigentes.

“Confíen en este proyecto”

En su descargo, la Bruja defendió con uñas y dientes el acuerdo con Gillett, al que definió como clave para el futuro de la institución: “Foster nos viene a dar ese salto que necesitamos. Trabajo para que este sea el mejor acuerdo, pensando no solo en el presente, sino en los próximos 30 años”.

Verón también apeló a los socios e hinchas, pidiéndoles apoyo en un momento crucial: “Confíen. Quiero dejar un club enorme en todo sentido: deportivo, social y cultural”.

El mensaje tiene un claro destinatario: aquellos dirigentes que, puertas adentro, cuestionaron la transparencia del acuerdo o mostraron dudas sobre sus alcances.

Un clima caliente en La Plata

El contexto no es menor. Aunque la Comisión Directiva aprobó de forma unánime el preacuerdo, la decisión final depende de una Asamblea extraordinaria en la que los socios deberán votar a favor o en contra del proyecto. En este marco, las diferencias internas empiezan a jugar su propio partido, con posturas encontradas que tensan aún más el clima.

La figura de Verón, un símbolo indiscutido del club, queda ahora en el centro de la escena. Mientras defiende lo que considera una oportunidad histórica, enfrenta el desafío de mantener la unidad en un momento clave para el futuro de Estudiantes.