Villa San Carlos recuperó la memoria y volvió a ganar en el estreno de Yllana: 3 a 1 a JJ Urquiza

No será un partido más para Villa San Carlos. Hoy por la cuarta fecha del Clausura de la Primera B, el conjunto dirigido por Andrés Yllana, en lo que será el comienzo de ciclo para el entrenador, va a tener que recibir a J. J. Urquiza en el Genacio Sálice. El ex mediocampista central de Gimnasia fue entrevistado por este multimedio, y dio sus sensaciones en la previa de este nuevo comienzo para el conjunto que hace más de 10 fechas que no consigue la victoria.

En diálogo con El Clásico, el flamante técnico del elenco de Berisso comentó: “Al club lo conocía, lo he frecuentado, tuve muchas ocasiones de ir a trabajar, no se terminaron dando las condiciones, no encontramos los momentos. Encontré un club organizado, buena logística para acompañar al equipo, dirigentes predispuestos y un grupo de jugadores muy comprometidos, con mucho sentido de pertenencia y en lo anímico los vi muy golpeados después de muchas derrotas. Esta semana trabajamos en la seguridad de ellos, de ir tomando confianza, incorporar dos o tres conceptos para que el equipo pueda tomar funcionamiento”.

“Yo les dije a los jugadores que los vi muy comprometidos pero no convencidos, tenemos que convencerlos de una manera de jugar, la que traemos nosotros y llevarlo adelante. No se hace en una semana ni en dos, pero sí estar convencido. El camino tiene sus espinas pero para que esto funcione hay que convencerse”, agregó.

En torno al juego que piensa para el equipo, expresó: “No apuntamos en esta primera etapa a hacer una posesión larga porque no nos va a favorecer, queremos que sea dinámica y para adelante, haciendo movimientos para que el jugador que la reciba pueda avanzar en el campo. El equipo viene finalizando poco y así es difícil marcar goles”.

“A lo largo del tiempo pensamos un equipo dinámico, con rapidez en el manejo de la pelota, que se anime a desordenarse en ataque, que reaccione rápido cuando la pierda, hicimos hincapié en intentar hacer transiciones más rápidas para agarrar al rival desorganizado”, añadió.

Finalmente, vale señalar que San Carlos hace 11 partidos que no consigue ganar, sumando cinco derrotas de manera consecutiva. El Chueco pondrá manos a la obra para revertir este presente.