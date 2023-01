¡Volvió el rey del mundo!

Una enorme expectativa generaba el regreso de Lionel Messi compitiendo por ligas europeas. El capitán de la Selección Argentina, y considerado mejor jugador del año días atrás por la Iffhs, tenía la necesidad de dejar en claro que el superlativo nivel mostrado en la Copa del Mundo no fue una casualidad y el escenario sería ni más ni menos que el Parque de los Príncipes.

El principal estadio parisino tenía que recibir a la máxima figura del seleccionado que les arrebató el bicampeonato mundial, sin embargo todo ello queda atrás cuando de fútbol se trata. Porque Lionel Messi fue ovacionado en cada momento del partido por los hinchas parisinos, que querían una nueva victoria que les permitiera afianzarse como líderes del campeonato francés.

Es cierto, no hubo homenaje previo. Pero al astro del fútbol mundial poco le importó. Ya se había mostrado agradecido ante el recibimiento y el premio que le otorgó el club en su primer entrenamiento, además la previa del partido quedó eclipsada por el emotivo ­homenaje a Pelé, en el que se destacó el respeto de Messi y la emoción de ­Neymar al saltar al campo de juego con una remera conmemorativa.

El primer show del año

En cuanto a fútbol respecta vale destacar que el capitán que le dio a la Selección Argentina su tercera Copa del Mundo fue de los puntos más altos del PSG en su victoria frente al Angers.

El astro se mostró activo y era el futbolista más buscado por sus compañeros a la hora de generar peligro. De hecho, el gol del 1 a 0 llegó a partir de una jugada que el rosarino inició y abrió juego con Nordi Mukiele, quien con un centro bajo encontró a la joven promesa francesa Hugo Ekitike para que este abriera el marcador.

Acto seguido, el PSG se relajó y planteó un juego poco fluido. Allí tanto Leo, como Neymar o el español Fabián Ruiz se mostraron poco conexos con los “rapiditos” que hacían la banda para el conjunto local y se cansaron de desperdiciar oportunidades para irse al descanso con algún otro gol a favor.

En el complemento la lógica del partido no parecía cambiar, el París no presionaba, le costaba proponer y sus estrellas parecían erráticas. Esto animó al Angers, que en todo momento chocó con la figura de Sergio Ramos. Pero no era un partido más, era el primer juego oficial de Lionel Messi desde que es campeón del mundo.

Y el astro así lo recordó al rival, ya que a los 25 minutos del complemento aprovechó para cerrar una enorme jugada colectiva, que inició él, y marcar el 2 a 0 definitivo del PSG. Golazo de Messi y regreso a las canchas ideal, digno del mejor.