Volvió por sus fueros Rigoni y no fue ni carrera

Por GALOPÓN

Martes de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo que levantó el telón para ofrecer 12 carreras en su cartelera. A pesar de la humedad de la tarde, apreciable cantidad de público se acercó al recinto hípico y en ese marco se disputó el Especial Haras Arroyo de Luna (1.200 mts.), alzándose con un incuestionable triunfo el todavía rendidor Rigoni que de esta forma volvió a la senda de los éxitos. En la raya, postergó por tres cuerpos a Hello Nacho, que por cinco largos dejó tercero a Ángel Poeta.

El cotejo, reservado para todo caballo de cinco años y más edad, ganador de tres o más carreras contó con sus diez competidores a la hora de los bifes y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de El Buen Alazán con un sport de $2.55 sobre las chances de Hello Nacho ($3.25), de Eliceo ($4.50) y de Rigoni ($4.70), lo cual hablaba de una paridad en fuerzas, en los papeles, entre los referidos competidores. Trasladado el pleito a la pista, el veloz hijo de Cityscape logró el sexto éxito de su positiva campaña empleando el buen registro de 1m.10s.96/100 para los 1.200 metros de pista normal. El último triunfo de Rigoni se remontaba a principios de noviembre del año pasado.

En la suelta, El Buen Alazán les ganó el pique a Rigoni, a El Casador y a Hello Nacho, pero al formalizarse la carrera Rigoni se le fue al humo al favorito, ubicándose cerca Hello Nacho, Kali Maní y Eliceo.

Con parciales vivos completaron la recta de enfrente en una verdadera pulseada por la punta entre El Buen Alazán con el pescuezo de ventaja sobre Rigoni que no le daba respiro, mientras en la persecución se agrupaban Hello Nacho, Kali Maní y Vasco Gruñón y a todo vértigo, se zambulleron en el codo de la calle 41, ahora con Rigoni que corría con el pescuezo de luz sobre El Buen Alazán, quedando a la expectativa Hello Nacho, Kali Maní y el resto.

De esa forma culminaron el recorrido de la curva y al entrar al derecho el puntero lo hizo mejor armado que El Buen Alazán y Hello Nacho, por lo que empezó a recortar su figura ganadora rumbo a la definición. No hubo sorpresas en los metros finales y Rigoni mantuvo su andar escapándose de sus rivales para cruzar el disco con tres cuerpos de luz sobre Hello Nacho que por cinco largos dejó tercero al preferido de la cátedra, que evidentemente sintió la reprise.

El reloj cantó 24s.23/100 para los primeros 400 metros y 46s.77/100 para los 800 mts.

Esta vez Interproud largó bien y logró imponerse en la inicial

En la competencia inicial disputada el barrio Hipódromo y en el marco del llamado Premio Cornamusa (1.600 mts.) Fue Interproud quién de muy buena manera y con gran nivel desarrollado en la tarde del martes venció por dos cuerpos a Candy Surprise, que a su vez por dos largos y medio, precedió a Delfina Ness.

En esta ocasión, el cotejo estaba abierto para yeguas de cinco y seis años que hasta el momento no hayan ganado. Las ocho competidoras se ubicaron en sus respectivos partidores con Interproud ($2.55) favorita sobre La Jardinera ($3.30) y Saladísima ($3.85). Por su parte y ya cuando estaba en la pista, la victoria fue para la elegida por la cátedra que en el final le cortó el vuelo a Candy Surprise que ya gastaba a cuenta. De este modo, la conducida actualmente por el aprendiz Ramiro Salazar esta vez largó en carrera y por fin pudo pegar su primer grito vencedor. La ganadora se movió en 25s.88/100 los primeros 400 metros; 50s.76/100 para los 800 mts. y 1m.15.s.89/100 para los 1.200 mts. hasta completar 1m.41s.28/100 para los 1.600 mts.

El “Piru” Bonachina festejó Baltic Baby en la décima puja

Baltic Baby llegaba a disputar la 10ma. carrera -Premio Trenza de Fuego (1.100 mts.)- con una buena preparación por parte de su cuidador “Piru” Bonachina que la presentó “hecha un cuadro”, no obstante ello la cátedra se volcó decididamente por la chance de Buket Bomb. Claro, reservada del “Firmamento” y de la escudería de los Gaitán era un combo invitador y así fue ungida gran favorita ($2.00). Pero trasladado el pleito a la pista, heroína de la carrera fue Baltic Baby con una brillante conducción por parte del ascendente aprendiz Ramiro Salazar -cantó doblete- que vino a la expectativa mientras la favorita era protagonista del desarrollo. Así, Buket Bomb en el derecho escapó como segura ganadora, pero bastó que atacara la defensora del stud “The General” para que humillara a la favorita pasándola de largo ganándole por un cuerpo en 1m.06s.10/100 y a sabrosos $9.00… la barra agradecida.