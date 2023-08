Vuelve el doble turno en Abasto para el Lobo

Hasta el sábado será una semana intensa de trabajos para el Lobo en Abasto porque la minipretemporada comenzó con todo, ya que hubo doble turno lunes y martes mientras que en la práctica de ayer solamente hubo práctica matutina pero fue de una larga duración. Dicho entrenamiento de ayer fue abierto para la prensa, donde todo comenzó con unas tareas físicas y gimnasia para luego pasar a las canchas 3 y 4 de predio albiazul. Allí siguió con la entrada en calor en trabajos de definición en grupo a arcos chiquitos para luego sí pasar al grueso de las actividades.

Con rondos de 6 vs. 2, donde los defensores iban rotando entre los tres grupos, Sebastián Romero y Nicolás Cabrera junto al resto del cuerpo técnico estuvieron atentos mirando este trabajo de posesión en espacios reducidos y presión. Ya para ir finalizando el largo miércoles, el plantel se dividió en dos grupos con dos canchas reducidas donde el ejercicio comenzó con duelos 1 vs. 1, luego 2 vs. 2 para finalizar con un 3 vs. 3 mientras cada jugador iba definiendo mano a mano contra los arcos.

Llegando casi a las 12, la actividad finalizó con centros desde las bandas mientras que dos jugadores definían en el área de manera aérea. De esta manera, fue una práctica que duró más de dos horas y se hizo extensa e intensa justamente, ya que por la tarde hubo descanso para los futbolistas que hoy volverán al doble turno. Además, habrá una concentración desde esta noche para el viernes tener nuevamente dos prácticas y el sábado solamente por la mañana, así después cada futbolista queda liberado por motivo de las elecciones PASO del día domingo.

De esta manera, está diagramada esta semana de minipretemporada y que ya el lunes cuando los futbolistas se reencuentren los entrenamientos estarán más destinados al partido contra Talleres por el debut de la Copa de la Liga en el Juan Carmelo Zerillo, donde no hay fecha ni horario estimado hasta la reunión que haya hoy por la noche en la Liga Profesional.

Reali el apuntado... ¿para diciembre?

Gimnasia continúa en el mercado de pases además de los regresos de Lucas Castro y Pablo De Blasis porque tiene pensado incorporar algunos nombres más como en el lateral derecho, en el mediocampo y por las bandas. Mientras lo de la defensa por ahora está un poco tranquilo debido a que la salida de Guillermo Enrique a Talleres se estancó. En el reemplazante de Ignacio Miramón la dirigencia trabaja en varias alternativas tras los primeros contactos por Agustín Cardozo, donde Tigre puso pretensiones altas como viene anticipando este medio.

Sin embargo, en el apuntado por las bandas, el ex-Lobo Matías Reali estuvo visto desde el día 1 por su buen año que está llevando a cabo en Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero está a préstamo en la Lepra y en diciembre debe volver a Gimnasia de Jujuy, sumado a que los mendocinos se encuentran peleando el ascenso a la Liga Profesional y no quieren despegarse de su base.

Por eso mismo, el Tripero se encuentra trabajando a paso lento para intentar incorporar al jugador que hace años quedó libre, pero todo dependerá de lo que pase en estos meses porque además Independiente tiene opción de compra al conjunto jujeño. Con este panorama busca tener otra cara nueva por las bandas para que se incorpore ahora.