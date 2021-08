Zuqui: de la fórmula de Zielinski al “soñamos con entrar a una Copa”

UIno siempre vuelve donde fue feliz. Este es el caso de Fernando Zuqui, que en un mano a mano exclusivo con diario Hoy tras el triunfo frente a San Lorenzo, se refirió a su retorno a Estudiantes, el presente del equipo, el sueño de volver jugar la Libertadores, las posibilidades de ser campeones y el rol fundamental de Ricardo Zielinski en el equipo.

—¿Era el partido para asumir la responsabilidad de que podían ser primeros?

—En la previa del partido sabíamos que jugábamos contra un rival que tiene jugadores de jerarquía y que, de ganar, nos subíamos a la punta del campeonato. Entendimos lo que significaba el encuentro y era importante poder sumar los tres puntos, y más de local en nuestra casa. Por suerte se dio un partido en el que dominamos y fuimos justos ganadores.

—¿Qué hablaron en la previa para corregir los errores del empate con Banfield?

—Sabíamos que contra Banfield no habíamos hecho un gran partido en cuanto a tener la pelota, dominar el juego y por eso lo hablamos en la semana. Previo al partido ante San Lorenzo dijimos que teníamos que salir diferente para los objetivos que queremos alcanzar. Tanto de local como de visitante nosotros queremos ganar y fue por eso que nos reunimos con el grupo para intentar trabajarlo durante la semana y por suerte salió como queríamos en el partido del jueves.

—¿Fue tu mejor partido desde que volviste?

—Me sentí muy bien, no sé si fue mi mejor partido, pero creo que estuve con muchas ganas y mis compañeros me ayudaron porque esto es de todos. Me vengo sintiendo con confianza, con ganas, el equipo sostiene lo que venimos planteando, pero hay que seguir trabajando porque falta mucho.

—¿Te imaginabas una vuelta al club así?

—Si bien en Turquía me ofrecieron continuar, mi cabeza estaba puesta en volver a Estudiantes. Quería estar donde estoy hoy, contento y disfrutando. Uno siempre es positivo y espera lo mejor.

—¿Cuál es la formula de Zielinski?

—Lo que más destacó es el trabajo que tenemos en la semana, es un entrenador que le da confianza a los jugadores, tanto él como su cuerpo técnico tienen una idea clara de juego, la cual nosotros respetamos y eso es fundamental para que podamos seguir ganando que es lo que queremos.

—¿Se ven como candidatos al título?

—El traje de candidato por ahora no. Obviamente a uno lo ilusiona, esperamos y miramos todo el tiempo los rivales que nos toca la próxima fecha, pero nosotros queremos seguir ganando y estar en los primeros puestos para nuestro objetivo máximo que es entrar en las copas internacionales. Esto es largo, hay que disfrutar, pero tenemos responsabilidades que asumir y se vienen partidos difíciles por delante.

—¿El objetivo es volver a la Copa Libertadores?

—Está claro que nuestro objetivo es entrar a la Libertadores o alguna Copa internacional, pero todavía falta mucho y si se llegara a dar, disfrutarlo ya que sería un sueño o un objetivo a cumplir. Sabemos lo que significa para el club.

—Ahora se viene un duelo de punteros con Talleres…

—Sí, jugamos contra un rival complicado que juega muy bien, que es intenso, tiene jugadores rápidos de mitad de cancha para adelante y que tiene una idea de juego clara.

De igual manera nosotros tenemos que pensar en nosotros y hacer las cosas bien para poder ganar en Córdoba.