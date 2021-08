Zielinski, entre la rotación y repetir equipo en Córdoba

Tras la victoria 2-0 de Estudiantes frente a San Lorenzo que le otorgó los tres puntos y el liderato del torneo de la Liga Profesional al cabo de la octava fecha, el plantel Albirrojo retomó los entrenamientos y, sin tantos días para trabajar, ya piensa en el duelo ante Talleres de Córdoba.

El Pincha, que viene de jugar el viernes pasado ante el Taladro y que disputó el jueves su compromiso frente al Ciclón, deberá viajar a Córdoba para visitar a la “T”. Por esta razón, en el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski no descartan rotar algunos nombres de cara al cotejo venidero. En la jornada de ayer hubo trabajos regenerativos para los futbolistas que fueron titulares ante el Cuervo, en tanto los que no sumaron más de 45 minutos en cancha o ni siquiera participaron del encuentro trabajaron en el campo principal del predio de City Bell y tuvieron un ensayo de fútbol informal en espacios reducidos.

De igual forma, pese al desgaste que les propició a los jugadores el partido pasado, la buena noticia para el entrenador es que no tuvo lesiones en ninguno de sus dirigidos y, de no mediar inconvenientes durante los próximos días, estarán a disposición del DT. Asimismo, el Ruso no descarta realizar algunas modificaciones teniendo en cuenta las cargas que acumulan ciertos futbolistas. Así, hoy por la mañana se volverá a entrenar el plantel y habrá una evaluación respecto a los físicos de cada uno. En tanto que mañana emprenderán viaje hacia Córdoba para el cotejo del lunes 21.15.

Talleres se entrena para no dejar la cima ante Estudiantes

Luego del triunfo de Talleres ante Argentinos Juniors por 2-1, la “T” se convirtió, junto a Estudiantes y Lanús, en uno de los líderes del torneo. Es la primera vez que el presidente Albiazul, Andrés Fassi, y del DT, Alexander Medina, están en lo más alto de la tabla de posiciones. Los objetivos en el horizonte de la directiva y la impronta de juego del entrenador uruguayo fueron claves para lograrlo. Además, hay que considerar que fue otro mercado de pases con varias bajas, que hacía pensar que el plantel había perdido competitividad.

Pese a todo, la intensidad que le imprime el Cacique al equipo se mantuvo. El Pincha enfrentará este lunes a un equipo trabajado, que presiona a los rivales y que parece estar siempre mejor desde lo físico. Si bien hay menos opciones entre los futbolistas para generar juego, la velocidad y la dinámica parecen ser los puntos fuertes.