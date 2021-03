Britney Spears, "avergonzada" por el enfoque del documental de The New York Times

La cantante estadounidense Britney Spears confesó a través de una publicación de Instagram sentirse "avergonzada" por el enfoque del documental "Framing Britney Spears", producido por el diario The New York Times, el cual "no pudo terminar de ver en su totalidad".