C. Tangana y Andrés Calamaro lanzan “Hong Kong”

Las redes sociales han estallado de sorpresa tras el lanzamiento de Hong Kong la canción en la que colaboran C. Tangana y Andrés Calamaro.

“Tengo una flor en el c*lo y un camello en Hong Kong. Tengo un cohete en el pantalón”, cantan juntos en el estribillo.

“Es la letra más famosa de todas ´tengo un cohete en el pantalón´”, dice riéndose Calamaro, en medio del video oficial de la canción, refiriéndose a su famoso tema Mil Horas. “Y ahora me la has dado, es un regalo que me has hecho”, responde el español.

El videoclip comienza con ambos en un ascensor camino a la terraza de un edificio con vistas a Madrid y es la segunda parte de una saga de videos que comienza con la canción Nominao, de C. Tangana y Jorge Drexler. De hecho, en todo momento, los tres artistas llevaron consigo micrófonos encendidos para captar toda su esencia.

“Todo lo que me dice Andrés en la azotea o esa naturalidad con la que actúa Jorge dan esa realidad que está en mis letras. Con estos vídeos lo estás viendo: cómo son, cómo se comportan, lo bien que se lo pasan y cómo van a hacia la canción”, dice el joven rapero que está por lanzar su disco El Madrileño con incluso más colaboraciones.