Convertirán a Terminator en una serie de animación para Netflix

"Terminator 6: Destino oscuro​​​" fue uno de los últimos intentos de relanzar la famosa saga de los 80. Entonces enamoró a la crítica y parte del público que la conocía. Sin embargo, faltó que lograra conquistar al público nuevo. Ahora Netflix pretende lograr esto a través de una serie de animación de la famosa saga.

Junto a la plataforma streaming estará Skydance en la producción cuyo tipo de animación aún es desconocido, pero se cree que se concentrarán en el estilo japonés. Mattson Tomlin, que ejerció como co-guionista de The Batman, actuará como showrunner y productor ejecutivo de esta prometedora apuesta.

Esta sería la primera apuesta animada de la ficción, aunque en 2009 Warner TV produjo "Terminator Salvation: The Machinima Series", una versión creada con CGI. Al respecto, Tomlin ha afirmado que "romperá las convenciones y subvertirá las expectativas".

"Cualquiera que conozca mi trabajo sabe que creo en hacer grandes cambios e ir a por el corazón. Me siento honrado de que Netflix y Skydance me hayan dado la oportunidad de acercarme a Terminator de una manera que rompe las convenciones, subvierte las expectativas y tiene agallas de verdad", afirmó el guionista a The Hollywood Reporter.

La serie aún no cuenta con fecha de estreno, pero sin duda será interesante de ver en el futuro.