Diego Ramos presentó a su novio

Diego Ramos había confirmado semanas atrás, que se encontraba de novio. Pero hasta el momento, no había mostrado a su pareja Mauro, en ningún lado. Sin embargo, el misterio se acabó y el actor lo mostró por primera vez en su cuenta de Instagram, a través de una foto junto a su perro en la pileta.

"Porthos niño", escribió Ramos. La fotografía fue tomada por Paula Cháves, a la cuál citó. La actriz compartió la historia de Instagram del actor y escribió: "Los amo y los extraño". El actor en mayo pasado, había detallado sobre su situación sentimental, ya que siempre se mostró con un perfil bajo. Con su novio Mauro, hace 2 años que están en pareja.

En su momento, el actor había señalado: "No soy reservado, pero tampoco me parece andar revelando cosas que creo que son obvias. Convivo, no me escondo. De hecho me podés ver en cualquier lado en pareja y todo el mundo sabe, pero no me veo contándolo públicamente".