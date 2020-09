El drama de María Valenzuela

María Valenzuela está pasando un díficil momento producto de la cuarentena estricta por el coronavirus, que tiene que hacer. Al ser paciente de riesgo, no puede ver a sus seres queridos y eso detalló, que la pone muy mal. "Tengo epoc, efisema. Soy una persona de altísimo riesgo. Tengo bronquitis crónica y estuve internada por neumonía. Estoy totalmente aislada y no puedo tener contacto con nadie", señaló en diálogo con Para Ti.

Además contó a lo que más le teme: "Lo que me da miedo es morirme sola, que me infecte y me muera sola. Sin poder abrazar y besar a mis hijos, amigos, a mis seres amados. La muerte creo que es un paso más a otro plano. Le tengo miedo a la muerte de seres amados, pero no a la mía".

También detalló que la cuarentena le cambió los horarios, que trata de ver películas y series. Pero destacó que aún no puede dejar un vicio: "El cigarrillo es una adicción, así como el alcohol, como la obesidad, el tabaquismo es una enfermedad. Imaginate encerrada tantos días y tratando de dejar de fumar, sería una locura. Caminaría por las paredes y me daría la cabeza contra la pared", cerró.