El insólito trabajo que tuvo Pampita

Una extraña y particular historia detalló Pampita durante su programa. Mientras trataba temas de actualidad con sus panelistas, la conductora y modelo contó el trabajo que tuvo que realizar una vez durante un casamiento. La misma contó que le pagaron para hacerse pasar por la amiga de la novia.

“Una vez me pagaron para ir a un casamiento y hacerme pasar por la amiga de la novia. Fuimos con una amiga y nos pagaron el hotel, la peluquería. No quiero dar detalles de dónde fue, pero fui la amiga de la novia, aparecí en las fotos familiares y me quedé toda la noche en una mesa con los tíos y primos”, destacó la conductora.