El trauma de Pablito Ruíz

Una sorpresiva declaración realizó Pablito Ruíz en Los ángeles de la mañana. El cantante contó lo mal que la pasó en su momento, con la imitación suya que realizó Miguel del Sel. Señaló que el cambio de voz, de nene a adolescente, lo condicionó y que el cómico jamás le pidió disculpas.

"Pasé por bullying mediático, por una imitación de Miguel del Sel y todo eso me afectó. Obvio. Igual estaba más afuera que en Argentina, porque me la pasaba de gira en México, Chile o Estados Unidos”, destacó Pablito. Además agregó: “De chico sufrí bastante porque ya el cambio de voz es fuerte. Después el cambio hormonal, descubrir la sexualidad y obvio que estar en el ojo público se sufre”.

También detalló las burlas que sufrió en la calle, por la actuaciín de del Sel: “Lo que me dolía era que yo no sabía qué onda con mi sexualidad y no lo entendía. Todo el mundo me señalaba con el dedo, me gritaba put… en la calle, o lo que sea. Era muy confuso y doloroso”.

Mirá la polémica imitación que hacía Miguel del Sel sobre Pablito Ruíz.