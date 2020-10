Favio Posca: “El arte siempre tiene que ser salvaje y libre”

Dueño de un espíritu rebelde, irreverente y verborrágico, en los 90 Favio Posca se propuso hacer un show distinto y lo logró.

Tres décadas después, y en un contexto tan atípico como el actual, el artista aspira hacer un show por streaming diferente para hacer hacer reír a ese público que lo acompañó a lo largo de tantos años.

Diario Hoy conversó en exclusiva con él para conocer cómo se prepara para presentar Retomando el próximo 24 y 31 de octubre a las 22.30 desde la intimidad de su hogar y, por supuesto, para conocer más de este espectáculo que promete hacernos reír, como nos tiene acostumbrados.

—¿Qué nos podés contar sobre Retomando?

—Es un espectáculo completamente nuevo que surgió en cuarentena con la idea de hacer un show desde mi casa por streaming. La verdad es que en un punto esto de la cuarentena me hizo poner primera y empezar a pensar qué podía hacer creativamente. Tardé bastante en llevarlo a cabo porque necesitaba encontrar algo diferente dentro de lo que es la propuesta streaming; es decir, así como hace 30 años me puse a pensar un unipersonal diferente y nació El perro que los parió, donde logré sorprender a la gente y hacer que el público viera en mí un artista diferente, ahora el desafío es hacer un streaming distinto y creo que lo voy a lograr porque está buenísimo lo que estoy pensando.

—¿Qué es lo que se va a ver en escena?

—Lo estoy produciendo yo y realmente me la jugué. Hice una puesta tremenda de luces, voy a alquilar una steadicam para que la cámara me siga a todos lados y mis personajes puedan vivir en toda la casa. Voy a tener músicos en vivo: va a estar Rocco, mi hijo, tocando la guitarra y haciendo coros en vivo, y Martín ‘Tucán’ Bosa, que es un productor y un músico increíble, tocando teclados, ukelele, guitarras. Es un show en el que va a haber de todo y siento que la gente no va a extrañar verme en vivo porque encima lo van a poder ver como si estuvieran en primera fila.

—¿Qué personajes van a aparecer?

—Va a haber personajes para toda la familia aunque mis espectáculos no son para toda la familia. Van a aparecer personajes como Pitito, Astroboy que va a ser el host, el Perro, Angelito; y además va a haber personajes nuevos, entre ellos una azafata que es tremenda. La gente se va a meter en una serie. Hay una puesta muy fuerte y el hecho de incorporar una steadicam va a hacer que la puesta sea más cinematográfica.

—Decís que hay personajes que son para toda la familia y otros que no. En general tus creaciones son muy realistas, pero políticamente incorrectas, ¿cómo surgen?

—Surge a partir de sentirme libre. Creo que una de las maravillas del arte es la libertad que tiene que tener tanto el arte como los artistas de no conceder absolutamente nada a lo políticamente correcto o a lo estipulado, a la doctrina o a los dogmas. El arte tiene que ser salvaje y libre. Y te diría que es una de las pocas cosas que hoy en día se mantienen libres, pero porque tiene que ver con algo ficcionario. En mi caso, como es ficción, la licencia de la libertad me es permitida. Si no lo fuera, no podría, tendría que ajustarme a los cánones de lo establecido. Pero por suerte es ficción, y la creatividad es algo que fluye desde lo imaginario, entonces yo soy un artista que nunca me pregunté si lo que iba a decir iba a gustar porque siento que es imposible que un artista con todas las letras le guste a todo el mundo.

—Es arriesgarse...

—Y no pensar mucho en qué van a opinar. A algunos les va a fascinar lo que hacés y a otros no. Lo que siempre noté en mis shows es que a nadie les aburrió, les puede parecer fuerte, movilizador... pero nunca los aburrió y eso está bueno también porque cada uno es libre de recibir y hacer lo que pueda con lo que tenga ganas de hacer.

—A lo largo de tu carrera estuviste en teatro, cine y televisión, pero siempre volvés al teatro, ¿es un interés propio?

—Totalmente. En el teatro la gente sabe que va a verme en todo mi potencial, como músico, intérprete, actor, autor... Me permite lucirme y explotarme en todas mis facetas. En la tele o el cine estás como tamizado por un texto y un personaje puntual, que está buenísimo y me encanta, pero el teatro me da otra libertad de expresarme. Además, la energía teatral del vivo me seduce, porque lo manejo con mucha libertad y oficio. Creo que estar arriba de un escenario no se compara con nada.

Entre el streaming y otros proyectos

En cuanto al desafío del streaming, Favio explicó que hará una puesta más cinematográfica; algo que tiene que ver con la lógica de lo que plantea este formato que no es teatro, cine, ni televisión, sino un híbrido entre todas: “Para que el show tenga realmente la potencia que necesito y para que mis personajes lleguen al público, tuve que pensar más que nada en la experiencia cinematográfica y televisiva. Si bien mis personajes van a tener un texto extenso con su comienzo, medio y final y con su desarrollo dramático, yo tuve que actuar un poco para la cámara, entonces esa energía no es teatral, pero a la vez sí. Y los gestos, las formas de narrar y todo lo que hago va a tener que tener un impronta más televisiva o cinematográfica que teatral porque si no es como que me paso de rosca. De alguna manera tuve que apelar a lo que sabía y a lo que aprendí con tantos años de cine y tele para poder hacer teatro en streaming”.

Por otra parte, recientemente trascendió que va a formar parte de Victoria, la psicóloga. Al respecto, contó: “Es una serie pandémica que tiene un elencazo y una propuesta buenísima”. Y sobre su participación adelantó: “Ahí me van a ver en otra faceta totalmente diferente. Estoy muy agradecido de que me hayan dado esa posibilidad porque yo he crecido tanto como artista independiente con todo lo que hago arriba del escenario y de más, que hizo que los productores me encasillaran en una faceta. Y en realidad, como actor puedo dar varios colores, varios tipos de personajes que por ahí no son mi estilo, pero los puedo hacer con la misma pasión y claridad”. Cerró contando que formará parte de Entrelazados, la nueva ficción de Disney en la que encarnará a un productor de teatro que va a estar en dos épocas, en los ‘90 y en el 2021.