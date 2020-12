Flor Vigna se refirió a los rumores de embarazo

Tras haber empezado a verse nuevamente con su ex novio, Nicolás Occhiato, Flor Vigna volvió a ser noticia, pero esta vez por rumores de embarazo.

Ante eso, la ex "Combate" decidió expresarse en las redes: "Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia".

Además explicó, bastante molesta, que es "realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy".

Si bien había expresado su deseo de ser madre, dejó muy en claro que lejos está de eso. "Para mis 30 o 40", dijo. Habrá que esperar.