'Gran Hermano' y 'El primero de nosotros' arrasaron en los Martín Fierro

Finalmente Gran Hermano, que en su arrolladora vuelta a la televisión local en 2022 logró mediciones de rating impensadas, y El primero de nosotros, la serie producida por Paramount+ que emitió Telefe con varios cambios de horario, resultaron las producciones triunfadoras en los premios Martín Fierro, en una ceremonia que recuperó cierto brillo de antaño y otorgó el Oro al formato de vida de lo real (GH).

A los emotivos momentos musicales protagonizados por Natalia Oreiro en el In memoriam y Abel Pintos con su interpretación del Himno Nacional, en una fecha especial como lo es el 9 de Julio, se les sumó el homenaje a la Selección Nacional de fútbol, con la presencia de Chiqui Tapia, el homenaje a Antonio Gasalla, el Martín Fierro a la trayectoria a Susana Giménez, de la mano de Mirtha Legrand, y la entrega del premio a mejor actriz por parte de los ex ¡Grande, pa!, Arturo Puig y Agustina Cherri. Otros ganadores, además de Gran Hermano y El primero de nosotros, fueron: Altavoz, el noticiero del mediodía de América, Wanda Nara (revelación), Noche de mente, Ariel en su salsa, Modo selfie y A la Barbarossa.

APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, presidida por Luis Ventura, entregó 36 estatuillas en categorías que en la previa ya habían generado alguna polémica. En un año (2022) en el que la ficción estuvo ausente, la entidad que nuclea a un puñado de periodistas que se dedican a cubrir el espectáculo tuvo que apelar a la originalidad y mencionar proyectos que tuvieron fugaz paso por la televisión tradicional, y mejor suerte online, como El Hincha, Supernova (Nancy Dupláa obtuvo el premio como mejor actriz de reparto por la miniserie), o reincidir en proyectos ya premiados como La 1-5/18, de El Trece.

Además, debió sumar categorías nuevas para suplir, justamente, la ausencia de esa parte fuerte de la televisión local, dividiendo el entretenimiento en conocimiento y juegos, el big show e incorporando cronista/movilero y panelista y mejor aviso publicitario mundialista (El clima de la copa) a sus categorías. Otra de las grandes polémicas que sorteó con elegancia APTRA fue la de decidir, junto a Telefe, quién conduciría la entrega, dado que mientras los nombres que se filtraban a la prensa no gustaban, la denuncia a Marley (que se encuentra en Colombia grabando un reality) y la imposición de algunas figuras más tradicionales no cuajaban del todo, por lo que finalmente Santiago del Moro, representante, de alguna manera, del resurgir de la televisión de lo real, (MasterChef Celebrity, Gran Hermano) servía para unir al variopinto universo de telespectadores que se quería para la gala, el público más general y las nuevas generaciones, que identifican al rubio conductor con varios de sus envíos favoritos.

La ceremonia comenzó a las 21 horas en la señal del canal de las tres pelotas, para tener una previa a las 19 conducida desde la red carpet del hotel Hilton de Puerto Madero, acondicionado por la señal para la ocasión. Esta previa tuvo a Sofía Martínez e Iván de Pineda recibiendo a cada uno de los 600 invitados a la ceremonia, que tuvo este año su foco no solo en los nominados y las nominadas, sino también en uno de los invitados especialmente, Jey Mammón, que marcó, con su ingreso en el evento, su regreso a la vida social tras su ausencia post denuncia por abuso. El conductor fue parte de La peña de Morfi, tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, programa que finalmente no terminó llevándose el Martín Fierro como mejor programa musical, sino que lo ganó Puente Musical, de El Nueve. Su ingreso después de las 22 horas sorprendió, porque se creía que ya no iría, e incomodó a sus compañeros de programa, quienes prestaban más atención a sus celulares que a Mammón y finalmente abandonaron la mesa. Con casi 28 puntos de rating y un promedio de 23, la ceremonia concluyó bien entrada la noche, confirmando que, a pesar de sus detractores, el Martín Fierro sigue despertando interés en la industria y el público.