“La música debe hacer lo que las dirigencias no supieron lograr: unir a las personas”

La banda de heavy metal Against regresa a los escenarios. De esta manera, la cita obligada será el 10 de septiembre, a las 20, junto a Mattogroso y Capricornia, en el centro cultural Los Lobos, calle 13 número 70.

Durante una entrevista con este multimedio, los artistas de la formación presentaron su nuevo material.

—¿Qué pueden contarnos sobre la actualidad de Against?

—Estamos tocando varios temas que hace rato no tocábamos, haciendo varios covers legendarios a modo de zapada como las legendarias bandas de rock y metal que tanto nos gustan, y dejando de hacer los típicos shows estructurados. Al mismo tiempo, estamos sumando músicos invitados y presentaciones más largas.

—¿Cómo viven esta nueva vuelta a los escenarios?

—De la mejor manera posible, somos una banda acostumbrada a tocar todos los findes, a la ruta y conocer bandas nuevas todo el tiempo en los shows. Así que estamos contentos de poder hacer lo que nos gusta y la respuesta del público y los colegas es increíble. No hay que dejar de cuidarse, pero vemos positivo que se vayan abriendo cada vez más los lugares de la cultura.

Estamos grabando nuestro cuarto disco y cerrando los últimos temas. Vengo muy metido con las letras, lo cual lleva bastante tiempo, así que esperamos que esté todo lo antes posible para que lo disfruten en vivo.

—¿Qué análisis realizan sobre la escena independiente después de la peor parte de la pandemia?

—La actual escena es excelente, la calidad de bandas, discos, músicos, técnicos, producciones en vivo, etc. es cada vez mejor y no tiene nada que envidiarle a ninguna escena de otro lado. Sin embargo hay que seguir trabajando en la unión de todo lo que consideramos como cultura pesada, dejando de lado la fragmentación por subgéneros y prejuicios musicales.

Nos gusta esto de que en un mismo recital tengas bandas de metal extremo, hardcore, stoner, heavy clásico o power metal, trash, punk, etc. A la mayoría nos gustan bandas de diferentes palos, entonces eso está bueno que suceda no solo en la playlist de Spotify sino también en los recitales en vivo. Al mismo tiempo, vemos cómo muchas bandas legendarias se reinventan a sí mismas y otras nuevas cada vez hacemos producciones más grandes, el público está y la música está, solo hay que dejar de lado los obstáculos y prejuicios y darle al público y al metal lo que se merecen.

Creemos que nada supera al show en vivo de calidad, pero al mismo tiempo es necesario que hayan instancias que trasciendan al show. Así que todo lo que aporte para que podamos disfrutar de la música durante la semana es totalmente complementario. No se trata de reemplazar una forma por otra, sino sumar formas nuevas... ¡Bah! Como con todo, hay que aggiornarse sin desechar lo previo, incorporar no reemplazar. No hay nada más lindo que tocar la música que te gusta con colegas que apreciás como personas y admirás como músicos. El público, entre el cual también me incluyo, disfruta de la camaradería entre los músicos, se crea un espíritu de comunidad, y eso es sano para los tiempos que vivimos, donde constantemente nos bombardean con cosas para dividirnos desde lo político, religioso, social, hasta los gustos musicales.

La música debe hacer lo que las dirigencias no supieron lograr: unir a las personas en vez de darles argumentos para separarlas y enemistarlas. Al sistema se lo vence con unidades no divididas o aisladas.