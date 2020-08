Lola Latorre decidió cerrar Twitter

Lola Latorre está participando en el Cantando 2020, pero en las últimas horas decidió cerrar su cuenta de Twitter por los agravios que recibió por parte de los usuarios. Pero hubo uno en particular, que desató la furia de la hija de Diego y Yanina Latorre. "Desde la primera gala que veía mucha violencia. Siempre tuve Twitter, pero nunca lo usé. No tenía la aplicación y Lizardo (Ponce) me incentivó".

Y agregó el terrible comentario que le hicieron: "Cuando cantamos la cumbia, yo estaba con un top y short y todo el mundo diciéndome 'anoréxica'. Me decían cosas agresivas que no me suman para crecer… En Instagram la gente es mucho menos violenta. Porque a mí no es que me afecta la critica, el 'Lola cantaste mal'. Me molesta el meme de Peter La Anguila diciéndome: 'Sos anoréxica como él'. Me pusieron cosas re violentas que no me parecen para nada graciosas".

Para cerrar dijo que tomó la decisión para mayor tranquilidad, ya que desde que arrancó el certamen se le hizo una situación insoportable: "Desde la primera gala me puse mal por los comentarios, no por la crítica, que me la recontra banco porque no cantamos bien y estamos para aprender, pero hay mucha violencia y comentarios agresivo. Por eso lo mejor fue dejar mi cuenta ahí", cerró.