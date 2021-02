Moria Casán confirmó que se va a vacunar en La Plata

En el marco de la campaña de difusión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Moria Casán confirmó en una nota con Implacables que se vacunará el próximo viernes en La Plata.

"Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Si me dí todas las vacunas toda mi vida ¿ por qué no me voy a dar esta?", afirmó.

A su vez, también agregó que cree en la ciencia aunque "no se sabe si inmuniza o no". Por otra parte, dijo que goza de muy buena salud y quiere prevenir su contagio y así cumplir con todas las vacunas que sean necesarias.

“Yo solamente entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas, pero jamás entré para operarme de nada ni por enfermedad”, aseguró.

También recordó que cuando salió lo del COVID, ella se encontraba haciendo Incorrectas, y le avisó a uno de sus productores que vayan a hacer el programa a su casa porque si iba al estudio iba a haber riesgo de contagio. "Yo soy una persona de riesgo y tengo que empezar a dar el ejemplo", finalizó.