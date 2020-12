Nicole Neumann contó que vio un alien

Nicolé Neumann sorprendió a todos con lo que vivió días atrás. La modelo destacó que vivió una experiencia paranormal junto a otras personas, en su casa. La misma remarcó que vio un OVNI y que una experiencia única, por la cuál espero toda su vida. "Fue una experiencia extraña y asumimos en un 98 % que era un OVNI", destacó.

Además agregó en el programa Nosotros a la mañana: "Éramos cuatro adultos, cino menores y toda la seguridad de una zona viendo la misma situación. La gente no se lo toma en serio, yo esperé toda mi vida esto y nunca pensé que me iba a pasar. Estoy muy emocionada y la realidad es que vimos algo suspendido cerca de nuestra casa de campo que no era un avión".

Pese a las risas de sus compañeros, siguió: "Era del tamaño del techo de este estudio, con una forma rara que no era redonda. No sé describir bien porque estaba oscuro. Tenía luces de colores y se quedaba suspendido. Cuandos nos íbamos acercando despacito, se iba metiendo más en el campo y estaba a una altura que no era muy alta tampoco".