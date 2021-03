Paramount +, otra plataforma de streaming que desembarca en la Argentina

Con este desembarco, que también alcanzará a Estados Unidos y Canadá, el grupo ingresará al mercado del streaming que domina Netflix y que en el país incluye a otros gigantes internacionales como Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ o Starzplay, o las nacionales Contar, Cine.ar y Flow, entre otras.

Paramount+ contará con una amplia propuesta de contenidos originales y exclusivos y de todas las marcas del conglomerado, como MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, Paramount Television, Showtime y Telefe Internacional.

En la grilla de lo que podrá verse se destaca la serie "The First Lady", protagonizada y producida por la ganadora del Oscar Viola Davis, quien interpretará a la exprimera dama Michelle Obama y estará acompañada en el elenco por renombradas figuras de la industria como Michelle Pfeiffer, Aaron Eckhart, Dakota Fanning y Gillian Anderson.

Otros contenidos de formato televisivo que estarán disponibles son "Dexter", "Ray Donovan", "The Affair", "Yellowstone", "Two Weeks to Live", y "The Man Who Fell to Earth", con Chiwetel Ejiofor ("12 años de esclavitud"), basada en la novela de Walter Tevis y en la icónica película que en 1976 protagonizó David Bowie.

La lista se completa con la presencia de "Killing Eve", "The Handmaid's Tale", "American Rust", "Guilty Party" y "The Offer", que narra los eventos sucedidos durante la filmación del clásico de Francis Ford Coppola "El padrino".

Dentro del segmento infantil, Paramount+ se abastece de la biblioteca de Nickelodeon y este año contará con el primer spin-off de ”Bob Esponja”, entre otras.

En la categoría cine, la plataforma contará con estrenos como la cinta británica "The Father", protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, que reunió varias nominaciones para los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, que se verán el próximo domingo.

También dirán presente "The Outpost", con Orlando Bloom; "The Fanatic", con John Travolta; y franquicias clásicas del conglomerado como "Misión Imposible" y la trilogía de "El padrino".

La suscripción mensual para Paramount+ en Argentina es de 299 pesos, y la plataforma estará disponible en el sitio web ParamountPlus.com y en dispositivos de televisión y móviles, tanto con sistema iOs como Android.