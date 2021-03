Sebastián Estevanez mostró impactantes imágenes de su rostro quemado

Este martes, el actor Sebastián Estevanez mostró por primera vez las imágenes del terrible accidente doméstico que sufrió en agosto de 2020 y que le dejó graves lesiones en su piel. En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, el actor quiso encender la parrilla pero, ante la resistencia de la madera, buscó una manera peligrosa de avivar el fuego. “Fue a las ocho de la noche de un sábado, estaba haciendo un fueguito con quebracho que estaba medio húmedo, no lograba prenderlo y tenía un bidoncito de alcohol por la mitad, y pensé que no tenía llama y cuando le tiré un poquito, me explotó el bidón en la mano y me vino todo en la cara. Me podría haber quedado ciego o incluso haber muerto”, relató.

Ya recuperado, habló con Intrusos sobre lo sucedido: “Fue durísimo, mucho dolor, pero ya por suerte recuperado. Estoy contento que no le pasó nada ni a los chicos ni a Ivana, dentro de todo la saqué barata. Tenía en carne viva toda la cara, la mano, la oreja, el cuello, un desastre. Pensé que me moría, porque la quemadura no es que te duele solamente en el momento, te duele durante dos meses. Estuve con antibióticos, analgésicos, un desastre”.

“Por suerte mi familia estaba arriba, cuando escucharon porque fue como una bomba, bajaron. Me fui al baño y me empecé a poner crema en la cara. Se empezaba a incendiar el living y ellos agarraron una manguera para pararlo. Cuando me vieron casi se desmayan, era un monstruo”, relató.

Días más tarde del accidente, Estevanez compartió una imagen en las redes sociales contando lo sucedido, al respecto, admitió: “Cuando hice el posteo, ya había pasado un montón de tiempo, en ese momento pensé que estaba perfecto, pero estaba hecho mierda. Lo primero que pensé es ¿por qué me pasa esto? Me enojé con Dios. Pero después empecé a agradecer al toque porque no les pasó nada a los chicos ni a Ivana. Me mandé una cagada y la pagué. Encima yo no sabía cómo iba a quedar, no sabía lo que era una quemadura. Mi idea de publicarlo en Instagram era para advertir que tengan cuidado, todo el mundo usa alcohol para prender el fuego y quería concientizar porque no es joda”.

Si bien al principio de la nota aseguró que no iba a mostrar ninguna imagen "porque si las llegan a ver se desmayan", el actor rápidamente cambió de opinión y compartió las fotos con la audiencia. "Las voy a mostrar para concientizar a la gente, para que no le pase a nadie más. Porque no es joda, porque vos decís 'no me va a pasar nada'. Y te pasa. Yo pensé que nunca me iba a pasar esto. Así tenía la cara. Estaba hecho mierda", sostuvo.