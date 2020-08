Selena Gómez y la razón de su alejamiento de las redes sociales

En el último tiempo, Selena Gómez estuvo muy ausente en sus redes sociales, ya que se dedicó exclusivamente a postear detalles de su carrera. Ante la curiosidad de millones de usuarios por no publicar fotos de su intimidad, la cantante y actriz brindó las razones a través de un video.

"Sé que últimamente no he estado publicando mucho contenido. Solo quería que supieran que los amo y que los extraño mucho. También, que están por llegar muchas cosas emocionantes que no puedo esperar a poder compartirlas con ustedes”, les dijo a sus fans", comenzó diciendo.

Y destacó la principal causa de su ausencia: "Lo que ha pasado es que a principios de este año, con todo lo que estaba pasando en el mundo, sentía que no era apropiado publicar cosas que fueran demasiado alegres o dignas de celebración. Asimilar todo esto ha sido muy duro para mí y por eso me he tomado un tiempo para aprender realmente sobre lo que está sucediendo. Esta es ahora mi única prioridad", finalizó.