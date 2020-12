Cifras que preocupan: plan para las fiestas y evitar la aglomeración

"No se está logrando mover la aguja”, sostienen los científicos que asesoran al gobierno y que observan con preocupación el aumento de casos día tras día. En la semana, Uruguay volvió a sufrir otro récord de contagios y las cifras continúan creciendo.

Hasta ayer, el país vecino reportaba 8.849 casos de infectados, 90 fallecimientos y 5.941 recuperados. Además, se conocieron 365 positivos y los números, semana a se­mana, se multiplican.

El próximo 18 de diciembre se espera una evaluación del impacto de las medidas que desde el go­bierno se tomaron hace dos semanas y media. Esa fecha, las autoridades, además de comunicar las conclusiones, seguramente indicarán los pasos a seguir de cara al inicio del verano y las fiestas de fin de año.



Encuentros



Estos días, con la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el foco de las autoridades está puesto en tratar que los festejos no disparen los contagios.



Para las reuniones familiares, los especialistas recomendaron que sean pequeñas y limitadas a los integrantes de la familia conviviente. Además se pidió limitar el número de invitados, tratar de que el encuentro transcurra al aire libre y, en relación con los alimentos, que una sola persona sea quien los sirva y también quien reparta los utensilios.



Sobre encuentros en el ámbito laboral, se recomienda mantener un distanciamiento de 1,5 metros; usar tapabocas o máscaras; permanecer en el lugar por un período breve y ambientar con música en volumen no muy alto para que no sea necesario gritar.



Además, en un documento emitido por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se recomienda que las personas mayores que permanecen en establecimientos de larga estadía sean visitadas allí de manera segura por sus familiares. “No se recomienda la salida de los residentes en las fiestas de Navidad y fin de año dado el riesgo que conlleva los brotes intrafamiliares como se ha demostrado recientemente”, afirma el documento que figura en la página de Presidencia.

“En caso de que un residente desee asistir a la reunión familiar por las fiestas tradicionales en el uso de su libertad de decisión, a su regreso, el que no podrá ser antes de los siete días, deberá presentar un hisopado negativo realizado hasta 48 horas antes”, remarca.



Aglomeración

En el departamento de Maldonado, con la intención de alertar y evitar la concentración de gente en una misma playa, los guardavidas pondrán una bandera especial cuando exista aglomeración de personas. Se trata de una bandera diseñada especialmente como medida sanitaria y, en caso de visualizar esta indicación, la persona o la familia deberá dirigirse a otro sitio para disfrutar del sol y del agua.



Así, con todos los protocolos sanitarios en marcha, más aquellos que se esperan para los próximos días, Uruguay hace frente a una situación que no se parece en nada a la de los primeros meses, cuando todo estaba perfectamente controlado.