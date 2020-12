Es dueño de una simpatía natural, su puño y letra revelaron más de una verdad de la farándula vernácula de Uruguay, pero también de nuestra escena nacional.

En una entrevista íntima con este multimedio, Marcel Daset habló de su trayectoria en los medios de comunicación, presentó las canciones en su haber y reveló que escribirá una novela

—¿Cómo incursionaste en el periodismo de espectáculos?

—Empecé a escribir en un periódico, empleo que conservo hasta la actualidad. Estudié Periodismo e incursioné en otros medios gráficos que me dieron la chance de estar en la televisión.

—¿Qué mirada construiste sobre la farándula?

—Desde que tengo uso de razón, en relación al espectáculo somos una especie de provincia de Argentina. Solo en este género porque tenemos programas pero la mayoría de nuestros ídolos no son esencialmente uruguayos. No significa que aquí no haya talentos, producción propia o figuras, simplemente que nuestra pantalla se vio invadida por propuestas argentinas. Por lo tanto, los mismos que allá fueron un éxito como novelas, comedias, realities, shows de entretenimientos, acá se terminaron de consagrar. Admiro a mucha gente de mi país pero mis ídolos son argentinos, mejicanos. Desde hace unos diez años, en Uruguay hay muy poca farándula, es decir famosos, personajes que den para hablar o tengan trascendencia por sus vidas privadas.

En realidad, el artista uruguayo es o se hace el reacio ante estas circunstancias. Esto no sucede en la Argentina donde las estrellas revelan o “venden” las aristas de la intimidad. Por ejemplo, además de ser periodista y cantante, considero que soy mediático, uno de los pocos. Esto sin denostar el concepto que refiere a que mis acciones trascienden o hacen que el público esté pendiente.

—Te animaste al género canción…

—Desde muy chico, a pesar de no tener una gran voz, imitaba a Johnny Tolengo, el célebre personaje de Juan Carlos Calabró. Fui muy fanático suyo como también de Palito Ortega, Pimpinela, Sergio Denis.

Me gusta tanto interpretar que no sé si no es más fuerte que el periodismo. Así fue que me decidí a grabar y logré tener una producción con más de treinta canciones. Además, estoy con la escritura de una novela que cuenta con el aval de Verónica Castro.