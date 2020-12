Billie Eilish puso manos a la obra

Joven, exitosa y multipremiada en la última edición de los premios Grammy, Billie Eilish estrena una canción titulada Therefore I am, cuyos lares electrónicos, melodías movidas y cercanas al hip-hop rememoran el perfil que mostraba en sus inicios.

A modo de cierre del concepto, también presentaron el inherente videoclip que muestra a la muejr recorriendo un shopping vacío y escasamente iluminado que fuera centro de reunión con sus amigos en ciertos años atrás.

Algunas horas antes de dar a conocer el material, Billie demostró la ansiedad mediante un posteo en las redes sociales donde escribió: “Estoy muy nerviosa por este tema”.

Asimismo en los tiempos de ocio pertenecientes a la pandemia imperante, ella creó My future y No time to die, que será protagonista en la banda de sonido de la última película James Bond. Es por ello que el clip correspondiente muestra grabaciones de la artista pero también imágenes inéditas del filme que será encabezado por el artista de Hollywood, Daniel Craig.