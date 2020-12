Amparo Noguera: “Tenés que poner el corazón al servicio de la historia”

Amparo Noguera es una de las protagonistas de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de José Luis Torres Leiva, que llega este jueves a Cine Virtual de PCI Cine.

Diario Hoy dialogó con la actriz para saber más acerca de su trabajo en el filme, además de sus otros proyectos.

—¿Cómo te sentís representando a la película?

—Estoy contenta y orgullosa de ser parte del proyecto, me gusta mucho el trabajo de José Luis, lo encuentro muy hermoso y es un orgullo para mí que sea una de las actrices con las que trabaja.

-—Hay un género de cine de despedidas, pero en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es todo distinto, ¿de qué manera conectaste con Julieta Figueroa y cómo encarnaste el rol?

—Más que enfrentar personajes, el director quiere ver a personas en una situación, y tenés que poner el corazón al servicio de la historia, es algo simple, no tengo que caracterizar a una enfermera, sino conectar con el corazón y la mente directamente. Te sentís contenido por su cámara y por la escena, crees que estás actuando de una manera y cuando la ves es otra cosa, porque él te enfoca la mano o un ojo, él lee muchas cosas en el cuerpo del actor, ahí ve la verdad.

—¿Es más difícil esto?

—Es distinto, no es difícil, no me resultó una película compleja, estuvimos todos entregados a ese trabajo, a entender las situaciones, lo que estábamos haciendo, sus indicaciones eran simples, dale comida, tapala, y el afecto que hay que poner en eso era muy grande.

—¿Cómo creaste el vínculo con Julieta?

—Ella es una persona muy particular, dulce, generosa, amable, amorosa, me costó poco enganchar con ella y José Luis nos conversó un tiempo antes de rodar, nos juntábamos, tomábamos café, nos contamos la vida, hubo un vínculo afectivo independiente de él, y al generarse esa situación tan cercana no fue difícil actuar, nos daba miedo.

—Has estado en Tony Manero y Una mujer fantástica, películas claves para el cine chileno…

—Creo que he tenido suerte en el sentido que directores interesantes se fijaron en mi trabajo y les sirvió ese trabajo. No me siento una gran actriz de cine, ni un rostro de cine, me encantaría, pero no va por ahí, creo que tengo más piso en el teatro.