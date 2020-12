Tomás Kirzner: “2020 fue un año introspectivo”

Luego de un largo paréntesis debido a la extraordinaria situación de la pandemia imperante por la Covid-19, Tomás Kirzner vuelve a la actuación de la mano de Juegos, una obra de teatro musical, dirigida e iluminada por Ariel del Mastro. Esta se podrá ver online en www.allarena.net el próximo domingo a las 20. En la propuesta, el actor, por primera vez, se anima al canto y al baile, y diario Hoy dialogó con él para saber más detalles.

La obra, basada en Juegos a la hora de la siesta de Roma Mahieu, cuenta cómo un grupo de niños a través de actividades lúdicas explorarán temas trascendentales para la etapa que atraviesan. Kirzner está acompañado en escena por Agustina Cabo, Carolina Kopelioff, Thomas Lepera, Alan Madanes, Nicolás Cucaro, Maia Reficco y Julia Tozzi.

En su vida personal, recientemente separado de Minerva Casero, con quien había iniciado vínculo en el set de Argentina, tierra de amor y venganza, ahora enfrenta rumores que lo acercan a la joven actriz Maite Lanata.

—¿Qué balance podés hacer de este año tan particular?

—Este año fue tan atípico que la verdad es muy complicado ponerlo en palabras o siquiera realizar un balance. Para mí fue un año introspectivo, así me lo tomé. Cuando pasan cosas tan distópicas, tan ajenas a lo que estamos acostumbrados, cada uno toma una postura; la mía fue estar un poco más introspectivo.

—¿Cómo te repercutió laboralmente? Los actores debían tener ya todo el año planeado…

—Particularmente tuve la suerte de poder trabajar este año antes de la pandemia. Un poco después se tuvo que cancelar, por lo que retomaremos el año que viene. Después vino el proyecto de Juegos y eso resultó alucinante, fui muy afortunado. Fue un año tan complejo para el arte argentino y muchos rubros... Fui uno de los privilegiados que pudo trabajar y estoy muy feliz, hablando por mí y por los compañeros de la obra.

—¿Cómo fue encarar este proyecto sabiendo que sería para el online? ¿Qué desafío te sumó como intérprete?

—Ya sabés que va a ser online por el simple hecho de cómo me enviaron la propuesta. Era la única manera de hacerla hasta que pueda ser presencial. El desafío personal fue que tuve que cantar y bailar, hacer un musical, por primera vez en mi vida, y lo disfruté, y no me incomodó para nada. Quizás se me instaló un bichito de hacer más musicales en el futuro.

—¿Cómo te llega la propuesta de Juegos?

—Por Ariel del Mastro. Me llamó y me dijo que me quería para el proyecto y me preguntó si me interesaba; lo leí y al instante dije que sí.

—¿Cuál de todos los temas que toca es el que vos sentís que más tiene que ser tomado por los espectadores?

—Trabaja con tantas problemáticas que creo que el espectador no va a tomar una sola, esa es la verdad y lo bueno que tiene esta obra. Toca el descubrimiento sexual, los problemas intrafamiliares, la discriminación, el bullying, los prejuicios, la ira contenida, son un montón de temas, así que es imposible quedarse con uno, eso es lo que atrapa también.

—¿Cómo se interactúa virtualmente con los compañeros y cómo fue el encuentro en el escenario?

—Fue extraño en primera instancia, porque ensayábamos, pero no podíamos vernos las caras, no conectábamos con el otro. Igualmente después pudimos sacarle jugo a eso, releer y releer, modificar la obra. Entonces cuando nos encontramos en el escenario para ensayar, los dos últimos meses de los cuatro, estábamos aceitados y fue fructífero.

—En el último tiempo pudiste demostrar en teatro y televisión diferentes matices de actuación. ¿Hay algún género que te guste más hacer?

—Quiero en mi carrera explorar todos los géneros y todas las paletas artísticas habidas y por haber, porque es un autodescubrimiento constante y es lo que más me divierte, no quedarme en la zona de confort y deambular por otros lados.

—Tenés una cinefilia muy apasionada, de hecho dirigiste y protagonizaste algunos cortos. ¿Para cuándo un largometraje en ese rol?

—Cuando lo hice, lo hice desde la investigación y experimentación, siendo chico, con amigos. Participé en algunos de amigos que están estudiando; tal vez en un futuro pueda ser, pero por ahora estoy solamente enfocado en esto.

—¿Con cuál de los papeles que hiciste hasta ahora te sentís más conforme, como para decir, si alguien quiere conocer mi trabajo que vea esto?

—No voy a ser malo y, en vez de explayarme, voy a ser muy concreto: a mí me han gustado más los trabajos teatrales, que lamentablemente no fueron grabados. La naranja mecánica y Lo que nos une fueron dos trabajos que a mí realmente me impactaron mucho.

—¿Que sigue tras Juegos? ¿Ya tenés proyectos planificados o todavía es muy pronto?

—Tras Juegos, El mundo de Mateo 2, cuyo director, Mariano Hueter, me dijo que en enero se retoman las grabaciones. Se verá el año que vine, no sé en qué pantalla, pero eso es lo próximo que se viene y es maravilloso.