Hernán Cabanas: “El medio es bastante inestable”

Durante una entrevista con este multimedio, el modelo e intérprete Hernán Cabanas contó cómo continuó su vida tras su paso por los certámenes televisivos del Bailando y Soñando. Además dio detalles de su momento actual, sus expectativas y deseos para el año que viene.

—¿Cómo cambió tu vida tras el paso por el reality show?



—Fue rotundo. Desde 2003 trabajaba como modelo y en 2011 incursioné en el reality (Soñando por Bailar), lo que significó un trampolín enorme. Desde ahí se abrieron muchas puertas, estuve en proyectos con muchas figuras, hice temporadas en Mar del Plata, entre otros. Fue muy importante en mi vida y lo supe aprovechar, disfrutar. El medio es bastante inestable, a veces se está muy arriba y otras abajo. Esto lo vas aprendiendo con los años, les sucede a todos. Soy agradecido porque formé parte del programa más importante de la República Argentina y al lado de otro número 1 como lo es Marcelo Tinelli.

—¿De qué manera continuó tu profesión luego de estos éxitos?



—Tuve la suerte de viajar e instalarme en Ecuador, donde me desempeñé como modelo. Unos años después me contactaron desde Chile para un proyecto y así es como participé de otro reality. En este país se paga muy bien. Debo admitir que todas fueron gratas experiencias.

—¿Es difícil dejar el anonimato y convertirte en una figura pública?



—La popularidad es un cambio brusco porque de un día para otro te conoce prácticamente todo el país. Es hermoso vivir el cariño de la gente.

—¿Cuáles son los proyectos actuales?



—Este año fue bastante complicado para mucha gente que se dedica a eventos, gráficas, desfiles, teatro. Voy a hacer un programa de verano llamado One way junto a Julio Benavidez y Gloria Fischera. Viajaremos mostrando la cultura del país.

—¿Qué visión tenes sobre la televisión del presente?



—Está rara porque en los últimos años Netflix empezó a dominar el terreno con series y documentales. Así dejó de ser vista como antes, no hay más programas con 30 puntos de rating. Asimismo levantaron ficciones o programas de farándula. También están las redes, el streaming, los contenidos digitales. El contexto es complejo por la pandemia y no había mucho más; el teatro no se sabe cuándo volverá.

—¿Qué deseos tenés para 2021?



—Espero que el próximo año designen los protocolos, los permitan, que habiliten los teatros con menor concurrencia de público. También los eventos grandes como desfiles, conciertos, ferias, entre otros. Ojalá se vuelva a la normalidad porque muchísimos artistas se están quedando sin trabajo. Esto sucede delante o fuera de las cámaras. El staff involucra a muchas personas que se quedaron sin sustento: maquilladores, productores, técnicos. Esperemos que se normalice todo y crezcan las fuentes laborales para vivir más tranquilos.