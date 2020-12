El presente de la animación latina en pandemia

Alojados en Cartoon Network, Alexis Moyano (Argentina), Agustín Ferrando Trenchi (Uruguay) y Alan Ituriel (México) revelaron a diario Hoy detalles de su vida en contexto pandémico.

—¿Cómo se es creativo en materia de animación en medio de esta situación extraordinaria de pandemia que estamos viviendo?



—Alexis Moyano: Como todos, vamos viviendo distintos estadios en toda esta situación, al principio pensabas qué bueno voy a estar más tiempo en mi casa, después no estaba tan bueno, y ahora nos acostumbramos, supongo que va variando. En mi caso el trabajo de animación es bastante solitario, de estar más en tu casa, así que no varió, pero sí en lo creativo lo que varió es no estar en contacto cercano con otros animadores y colegas, eso es lo que más extraño.



—Agustín Ferrando Trenchi: Yo no hago animación, pero sí soy editor, así que eso es bastante solitario, vivo en un país en donde no hubo un impacto tan grande de la pandemia, como dice Alexis pasamos por varios estados. En lo personal prefiero una vida como en la cuarentena, porque hay menos cumpleaños y reuniones sociales, eso para mí es agradable, aunque tiene su costado complicado por lo terrible de la enfermedad, pero en lo personal, prefiero esto.



—Alan Ituriel: En la producción nos vimos afectados, el estudio tuvo que moverse a trabajo remoto cuando se dio a conocer la pandemia, y en términos particulares, la agenda del audio fue lo más complicado, para grabar los audios, porque no se quería arriesgar a los talentos, así que todo el trabajo fue a distancia, luchando con lo que lleva esta situación, con muchos llamados, coordinando. Algunos de nosotros, como dice Agustín, somos sedentarios, entonces no se siente tanto el no salir, pero obviamente sí cambia, es una situación diferente. En la parte creativa te da tiempo para retomar trabajos, es uno de los puntos que toca la campaña de Cartoon Network Está bien, que reivindica eso de que está bien lo que uno sienta, viéndole el lado bueno a las cosas, y claro que uno tiene que seguir.