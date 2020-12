El estreno de Lucía Klein

Tras su paso por Nerdkids, Lucía Klein continuó su carrera como solista y de forma reciente presentó Mapa, un EP que contiene cuatro canciones que circulan entre el pop, folk e indie. Además, contó con la participación de artistas independientes de la escena local como Paula Maffía, Javier “Gato” Sisti Ripoll y Pedro Cerván.



En relación a la producción, su autora comenta: “Durante todo este año me estuve replanteando muchas cosas. En pleno caos, entre la cuarentena y la depresión, adopté un gato, Haruki, y me cambió la vida. Me ordenó y conocí el amor más puro. Mapa viene de ahí. Un mapa es una representación gráfica que nos facilita la ubicación de los lugares que buscamos. Es también un conjunto de partes que forman un todo. Las canciones que integran este EP son las provincias de mi país. Hace tiempo me buscaba y creo que me encontré”.