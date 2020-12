Misterio, amistad y humor para ver en casa

RIVERIA

Con la ciudad de Buenos Aires de escenario y las participaciones de los argentinos Gabriel Corrado, Franco Masini y Eliseo Barrionuevo, llega la tercera temporada de la serie de intriga internacional en la que el poder y el legado, son obsesiones mortales. Estreno el lunes 7 de diciembre a las 23 en Fox Premium Series.

BLUEY



Las historias de una pequeña cachorra llamada Bluey, su hermana menor, su mamá y su papá son la inspiración de este inspirador proyecto creado por Joe Brumm, que ha sido reconocida por críticos y fanáticos a nivel mundial debido a su interpretación de una familia moderna, en la cual ambos padres comparten las tareas domésticas. Estreno el lunes 7 de diciembre a las 17 en Disney Junior.

MY LITTLE PONY: PONY LIFE

Twilight, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy y Pinkie Pie están de regreso con una serie totalmente renovada con un tono más juguetón y personajes completamente reinventados.

Exploran el lado divertido de la amistad en Sugarcube Corner, el centro del mundo y el hogar lejos del hogar de los ponis. Aquí, Pinkie Pie sirve cupcakes helados a todos sus amigos. Lunes a Viernes 13.30. Discovery Kids.

FAMOSO

La historia de un improvisado entrevistador que somete a figuras del cine y la televisión a incómodas preguntas. La tercera temporada buscará filmar una película junto a Adrián Suar, Guillermo Francella, Mercedes Morán, Juan Minujín, Leo Sbaraglia, entre otros invitados. Flow.

EUPHORIA

Este especial mostrará las consecuencias que ha tenido para Rue que Jules la dejase en la estación de tren: será una Navidad rara para la protagonista, que ha recaído en las drogas, y que se reencontrará con Ali (Colman Domingo). Un esperado preámbulo para la temporada que llegará en 2021. Domingo a las 23. HBO.

DIME QUIÉN SOY

Un hombre llamado Albert James deja una enorme biografía sobre el escritorio de un exitoso editor. Es la historia de la madre de Javier que nunca conoció, Amelia Garayoa. Antes de que el destino pueda finalmente reunir a madre e hijo, Amelia habrá emprendido un largo viaje comenzando en el Madrid de 1934. HBO.

Lord of the rings suma más actores al elenco



Amazon Studios anunció hoy 20 nuevos miembros del elenco que se unen a la serie Amazon Original basada en la icónica saga literaria The lord of the rings de J.R.R. Tolkien. La serie está dirigida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay; acompañados por el cineasta J.A. Bayona. Algunos de los actores son Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle.

Llega Rompan todo: la historia del rock en América Latina

Finalmente, la música que atravesó la historia del pueblo latino, y que también sufrió de censuras y silencios, llega en forma de serie documental con dirección de Picky Talarico, y con la producción ejecutiva de Nicolás Entel y Gustavo Santaolalla (ganador de dos premios Oscar), Rompan todo: la historia del rock en América Latina es una serie documental inédita de seis episodios que narra la historia de este género musical. El proyecto, producido por Red Creek, explora también cómo los conflictos sociales y políticos influenciaron discos y canciones en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y el resto del continente. La serie cuenta con material de archivo, más de 150 temas musicales y entrevistas a los músicos más destacados de la región como Soda Stereo, Café Tacvba, Charly García, Los Prisioneros, El Tri, Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Molotov, Mon Laferte, Aterciopelados y Fito Páez, entre muchos otros. El estreno será este 16 de diciembre por Netflix.